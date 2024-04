Interpol gratis en el Zócalo de CDMX: ¿Dónde ver EN VIVO por TV y streaming? Calles cerradas y más

¿Ya estás escuchando los bajos de ‘Evil’ a todo volumen? Lo que parecía una broma de ‘April Fools’ (’Día de los inocentes’ en Estados Unidos) es una realidad: este sábado, Interpol dará un concierto gratis en el Zócalo de la CDMX, donde reunirá a miles de fans para cantar algunos de sus más grandes éxitos.

“Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes (...) es un sueño para nosotros. Vamos a echarle ganas, así que vayan o ‘be square’, como dicen”, escribieron cuando se hizo el anuncio oficial.

La agrupación conformada por Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler promete un show que no puedes perderte, aunque seguro habrá miles de fans que no tienen la oportunidad de ir al concierto, ya sea por ser de otro estado o porque sus actividades no se los permiten.

Interpol dará un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX este 20 de abril. (Especial / Cuartoscuro)

Concierto gratis de Interpol en el Zócalo: Canales y horarios de transmisión

Si este es tu caso, te tenemos buenas noticias: podrás seguir el concierto totalmente en vivo a través de televisión abierta, por algunos canales de streaming y hasta vía radio en algunos estados. Si esta información te interesa, sigue leyendo.

Pensando en todos aquellos que no tendrán la oportunidad de ir al Zócalo, algunos canales de televisión abierta se unieron para llevar la transmisión hasta la comodidad de tu casa, trabajo o cualquier lugar en el que te encuentres.

A través de las redes sociales de Capital 21, Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, se dio a conocer que el concierto de Interpol será emitido desde distintos canales. Aquellos donde podrás ver a la agrupación en acción son:

Capital 21 (Canal 21.1 de televisión abierta, redes sociales y desde su canal de YouTube)

(Canal 21.1 de televisión abierta, redes sociales y desde su canal de YouTube) Canal 14 (Canal 14.1 de televisión abierta, en la aplicación de MX plus por streaming, y en su canal de YouTube)

(Canal 14.1 de televisión abierta, en la aplicación de MX plus por streaming, y en su canal de YouTube) TV Migrante (Aplicación de MX plus por streaming)

(Aplicación de MX plus por streaming) Radio Altavoces (104.3 FM Coatzacoalcos; 102.9 FM Colima; 101.1 FM Tapachula; 103.5 FM Mazatlán, y en su página de Facebook)

Todas las transmisiones están programadas a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Interpol en el Zócalo: ¿Quién abrirá su concierto y cuáles son los horarios?

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de cultura en CDMX, detalló en una conferencia de prensa reciente que la banda invitada a abrir el concierto de Interpol será Water from your eyes, dúo estadounidense de música indie pop.

A través de sus redes sociales, los jóvenes señalaron que están emocionados no solo por tocar con Interpol, sino porque será su primera vez en la Ciudad de México.

“Nos dirigiremos a la Ciudad de México para abrir este espectáculo verdaderamente épico/legendario/monumental en el Zócalo el 20 de abril con Interpol, a quien admiramos tanto (…) será nuestra primera vez en CDMX y estamos más que emocionados por esta experiencia única en la vida, ojalá nos veamos allí”, escribió el dúo en su cuenta de Instagram.

Publicación de Water from your eyes en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la CDMX, el evento iniciará a las 19:00 horas con el show de Water from your eyes, y alrededor de las 20:00 horas Interpol saldría al escenario con su show.

Alternativas viales y calles cerradas: ¿Cómo llegar al concierto de Interpol en el Zócalo?

Las autoridades capitalinas informaron que debido al concierto que se realizará este 20 de abril en el Zócalo Capitalino, se cerrarán algunas vialidades y el acceso a la plancha será peatonal a través de calles aledañas.

Las calles cerradas son:

5 de Mayo

Corregidora

José María Pino Suárez

5 de Febrero

20 de Noviembre

Venustiano Carranza.

Además, la estación Zócalo/Tenochtitlán de la línea 2 del Metro CDMX permanecerá cerrada, por lo que algunas opciones para acudir en transporte público son las aledañas, como Pino Suárez, Allende y Bellas Artes.

El Metro Zócalo cerrará este sábado por el concierto de Interpol. (Cuartoscuro)

Recuerda que el acceso será exclusivamente peatonal, para que tomes tus precauciones y, en caso de que te acerques en automóvil, tomes en cuenta las alternativas viales que habrá a lo largo y ancho de la ciudad.

Alternativas viales al norte de la CDMX

Eje Central Lázaro Cárdenas

Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso

Eje 2 Oriente

Congreso de la Unión

Reforma.

Alternativas viales al sur de la CDMX

Eje 1 Oriente

Circunvalación

La Viga

Eje 3 Troncoso

Alternativas viales al oriente de la CDMX

Eje 1 Norte

Fray Servando

Avenida del Taller.

Alternativas al poniente de la CDMX

Eje 3 Avenida Morelos

Baja California

José María Izazaga

Eje 2 Norte

El Gobierno de la CDMX anunció varias alternativas viales por el cierre de algunas calles en los alrededores del Zócalo.

¿Cuál será el clima de HOY 20 de abril en CDMX?

Otro aspecto importante a considerar es el clima, para que vayas prevenido al evento y no te agarre la lluvia, el frío o calor.

México va saliendo de una onda de calor y en los últimos dos días ha registrado lluvias en CDMX, por lo que el pronóstico del clima podría variar.

De acuerdo con el sitio especializado en clima Meteored, la temperatura máxima este 20 de abril en CDMX será de 28 grados, registrados entre las 13 y 15 horas, y existe una probabilidad de lluvia del 30 por ciento entre las 18 y 20 horas.

La temperatura para la hora en la que probablemente llueva descenderá de 23 a 18 grados, según el sitio, por lo que te recomendamos tocar precauciones.

El concierto de Interpol podría tener algunas lluvias de por medio. (Foto: Especial) (Cuartoscuro.com / @interpol)

Concierto masivo en el Zócalo de la CDMX: Recomendaciones para asistir

En caso de que pertenezcas a aquellos que sí estará viendo en vivo y a todo color a Interpol en el Zócalo con su concierto gratis, te hacemos las siguientes recomendaciones.