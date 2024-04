¡No es Shakira! Interpol confirma concierto gratis en el Zócalo CDMX 2024: ‘Es un sueño para nosotros’

¡Nuevo concierto gratis en el Zócalo! Esta mañana la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó el show de Interpol en la Plaza de la Constitución.

Luego de que hace unos días se presentó la cantante Julieta Venegas en el Zócalo y de que se han desatado las especulaciones sobre un show de Shakira en CDMX, Interpol fue la banda que dio la sorpresa a los chilangos.

Claudia Curiel de Icaza, secretaría de Cultura de la CDMX, dijo en una conferencia esta mañana que la invitación a Interpol obedece a la demanda del público capitalino de conciertos de bandas de rock en inglés.

“Interpol se muere de ganas de tocar en el Zócalo, desde hace algunos años nos habían buscado para presentarse en el Zócalo, pero no había habido la coyuntura. Se han presentado en México alrededor de siete veces, pero todas en festivales”, afirmó.

“Estamos emocionados de tocar en un lugar tan histórico y bello, así que esperamos verlos ahí para hacerlo aún más especial”, dijo Paul Banks, vocalista de Interpol, en un video transmitido en la conferencia.

La banda Interpol se presentó en la décima edición del Festival Corona Capital en 2019. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

A través de Instagram, la banda publicó: “Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo en el corazón de la Ciudad de México”.

En su mensaje, destacaron lo significativo que es para ellos presentarse en un lugar tan emblemático: “Es un sueño para nosotros... Vamos a ponerle ganas, así que vayan o ‘be square’, como dicen”.

Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo en el corazón de la Ciudad de México el sábado 20 de abril de 2024.

¡Es un sueño para nosotros poder… pic.twitter.com/xPQ3OkOdiv — Interpol (@Interpol) April 1, 2024

¿Cuándo es el concierto gratis de Interpol en México?

A través de X, la Secretaría de Cultura detalló que la presentación de la de banda estadounidense será en abril:

“El sábado 20 de abril, el Zócalo recibe a Interpol, banda de postpunk integrada por Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino. Ven a cantar canciones icónicas de esta agrupación neoyorquina como “C’mere” o “Evil” en la plancha del Zócalo capitalino”.

La agrupación de Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino fue headliner en 2019 en el Festival Corona Capital y en 2022 regresaron al país con un show en el Palacio de los Deportes.

Interpol estará en el Zócalo el 20 de abril.

¿Quién es Interpol, banda que dará show gratis en CDMX?

La agrupación fue fundada en 1997 en Nueva York por Paul Banks, Daniel Kessler, Carlos Dengler y Greg Drudy, quien se fue del grupo en 2000 y fue sustituido por Sam Fogarino.

En una entrevista con The Eastern Echo, Banks explicó que el nombre viene de The International Police Association, también conocida como Interpol, debido a su sonido elegante y misterioso.

También narró cómo fueron sus orígenes: “Nos conocimos yendo a la New York University, el guitarrista, el bajista original y yo, y nuestro batería original que luego nos dejó en los 90″.

Durante una conversación en el podcast de Rolling Stone, le cuestionaron a Banks lo que había dicho una vez: que no existiría Interpol si alguno de de los integrantes originales se iba.

“La implicación es que deberíamos haber disuelto la banda cuando Carlos se fue, y yo me siento como, bueno, a la mierda con eso”, respondió.

Actualmente, la banda es liderada Paul Banks y los músicos Sam Fogarino y Daniel Kessler.

Su álbum debut fue Turn On the Bright Lights y a través de dos décadas han dado éxitos como ‘Obstacle 1′, ‘Evil’, ‘C´Mere’, ‘Slow hands’, ‘The heinrich maneuver’ y ‘Rest my chemistry’ y más.