Cierre de Embajada de México en Ecuador deja en abandono a mexicanos: ‘Se vive mucha incertidumbre’

Mientras los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Daniel Noboa siguen ‘enredados’ en la crisis México-Ecuador, unos 2 mil 300 mexicanos que viven en aquel país, según datos de Statista hasta 2020, han sido ‘abandonados’ a su suerte debido al cierre de la Embajada mexicana en Quito.

La suspensión de relaciones entre México y Ecuador afecta los intereses y la seguridad de mexicanos que residen en ese país, señala Ernesto Campos Tenorio, exembajador de Ecuador.

De acuerdo con el exdiplomático, los mexicanos en Ecuador tendrán que acudir a un tercer país, que fungirá el papel de intermediario, para recibir asistencia diplomática. Ante esta situación, los mexicanos en Ecuador no han recibido más información y cuando han consultado, las autoridades solo les indican que deben viajar a Colombia o Chile para arreglar su situación.

“Cuando hay un rompimiento de relaciones diplomáticas, el país afectado dejará sus asuntos consulares a un tercer país. En este caso, México encargará sus asuntos ya sea a Colombia o Chile para asistir a los mexicanos”, detalló Campos Tenorio, en entrevista con El Financiero.

Añadió que no ve posible que Perú adopte el papel de país intermediario, debido a las diferencias entre Andrés Manuel López Obrador y Dina Boluarte, presidenta peruana.

¿Qué pasará con los mexicanos en Ecuador? ‘Se vive mucha incertidumbre’

Gabriela Martínez es una mexicana que ha sentido el ‘abandono’ de las autoridades mexicanas debido a la crisis con Ecuador tras el ‘asalto’ a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

“A nosotros, como población mexicana, no nos han dicho nada, solo que esperemos”, acusa la joven de 29 años.

“Si estamos en algún trámite tenemos que ir a Colombia, a Perú o a Chile. Fui al Servicio de Apoyo al Migrante, y lo que me dijeron fue que no pondrán muchas trabas a los mexicanos que decidan entrar o salir a Ecuador, si así lo deciden, pero les van a pedir antecedentes penales apostillados, cosa que nosotros como mexicanos en Ecuador no podemos obtener fácilmente”, explicó.

Gabriela, quien lleva dos años en Quito, emigró por trabajo; sin embargo, ante la crisis México-Ecuador analiza la posibilidad de regresar al país. ¿El problema? Su visa está a punto de vencer.

“En realidad, no tenía motivos para regresar a México, sino hasta ahorita que pasa esta situación. Sin Embajada, quedamos vulnerables. Cualquier trámite que decidamos ejercer, no podemos hacerlo y, para no caer en un estado irregular, lo mejor es regresar a México o salir a otro país para recibir ayuda. Por eso he considerado regresar”.

Gabriela señala que la situación para los mexicanos en Ecuador es compleja incluso si decidieran salir de aquel país.

“Se vive mucha incertidumbre. Estoy analizando qué es lo mejor: ir a otro país, regresarme a México y demás. Nada me garantiza que saliendo de Ecuador, al regreso, me vayan a poner alguna traba. Es complicado, muchos mexicanos aquí ya tenemos nuestra vida hecha. En mi caso tengo mi trabajo, pareja y consideraba hacer aquí mi vida, pero con esta situación se arriesga todo por no tener Embajada”, agregó.

A pesar de la crisis México-Ecuador, la mexicana Danyia Franco, quien vive en la ciudad de Ambato desde hace más de 10 años, descarta volver a México, debido a la inseguridad.

“Pensaba regresar a México, pero con todas las situaciones que están pasando en el país, opté por quedarme aquí. Es más tranquilo y tengo más seguridad. Hasta mi propia mamá me dijo, que mejor me quedara acá en vez de regresar a Mérida”.

Aunque el gobierno de Daniel Noboa ha recibido sentencias por violar tratados internacionales humanitarios, Danyia Franco rechazó tener miedo a los impactos que estos puedan llegar a tener sobre Ecuador.

“Sé que el actual presidente Daniel Noboa hace las cosas por el bien de su pueblo y por la gente que vivimos aquí. Tiene otra mentalidad. La situación es que lo dejen gobernar y no lo bloqueen en la Asamblea”, dice.

Nathalie Rodríguez Altamirano, quien también vive en Quito y tiene la doble nacionalidad mexicana y ecuatoriana, señaló que, desde que México solicito la visa para los ecuatorianos se volvió un calvario el tramite para pedir la visa.

“Se disparó el tema de la corrupción con las citas por todos lados, llegando a costar hasta 300 dólares una cita. Denuncié muchas veces este tema, no solo con la Embajada, también mandé una denuncia a la Fiscalía en México. Hice muchas cosas, dejamos una carta a lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Lo único que recibimos fue una contestación de aquí, de la Embajada, diciendo que si hay citas y que no entienden por qué el problema y la molestia”.

Rodríguez espera que las relaciones diplomáticas entre ambos países mejoren, debido a que por trabajar en una agencia de viajes necesita trasladarse de Ecuador a México constantemente.

“Para nosotros sí ha sido un golpe súper fuerte el tema de la Embajada mexicana, ahora es como si estuviéramos en la nada. Lo que pasó entre México y Ecuador realmente es algo que a todos nos está condenando. Mucha gente se está quejando por el tema de los papeles, es algo que nos tiene muy preocupados debido a los trámites que quedaron pendientes”, dijo.

Crisis México-Ecuador: Los problemas son para los ciudadanos

El exembajador Ernesto Campos señala que el ‘asalto’ a la Embajada de México en Quito vulnera la seguridad de los ciudadanos de los dos países.

“El país que quede encargado tendrá que ejercer al tema de la protección a mexicanos; sin embargo; no podrá dar pasaportes ni levantar actas de entendimiento de cortijo, entre otros trámites. Esta decisión afectará tanto a la comunidad mexicana como a los ecuatorianos que se encuentran en México”, resaltó.

Destacó que los ecuatorianos con visa de Estados Unidos podrían tener una opción más sencilla para ingresar a México, sin tener que cumplir el trámite impuesto por nuestro país.

“Después de que México impusiera una visa a los ecuatorianos, este trámite será más difícil de sacar para los ciudadanos que quieran salir de su país de origen. No habrá forma para que consigan visa en su país debido a la falta consular de la Embajada de México. En caso de que tengan la visa americana podrán ingresar a México”, comentó.