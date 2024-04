Tribunal ‘batea’ proyecto que proponía ‘prohibir’ libro de AMLO: ‘¿También vamos a censurar bibliotecas’?

El Tribunal Electoral federal (TEPJF) dio este miércoles carpetazo a la queja que presentó Xóchitl Gálvez contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la publicación de su libro Gracias.

Por mayoría de tres votos de la y los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, la Sala Superior del Tribunal determinó que la publicación del libro está amparada en libertades y derechos reconocidos en la Constitución.

En la sesión de este miércoles, los magistrados consideraron que el libro se publicó bajo el principio de libertad de expresión e implica la defensa de los derechos constitucionales de libertad de información y de libre comercio.

¿Quién es el magistrado que había propuesto ‘prohibir’ el libro de AMLO?

López Obrador ha estado leyendo pasajes de su libro 'Gracias' desde que inició el periodo de las campañas presidenciales. (Cuartoscuro | Shutterstock | Editorial Planeta)

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón había propuesto ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) aceptar la queja que Xóchitl Gálvez presentó contra el presidente López Obrador por actos anticipados de campaña; indebido de recursos públicos, y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

Al presentar su proyecto, Rodríguez Mondragón respondió al presidente López Obrador quien en su conferencia ‘mañanera’ del 1 de abril dijo que el magistrado buscaba censurar su libro.

“La propuesta no implica de ningún modo un ejercicio de censura (...) Está claro que el tema a resolver permite no caer en falsos debates ni presentar dilemas que no se desprenden del caso concreto en este momento procesal como los que tuvieran que ver con la libertad de expresión, la libertad de imprenta o comercialización de un libro”, dijo.

Su propuesta solo fue apoyada por la magistrada Janine Otálora, quien dijo que no se trata de prejuzgar el fondo del asunto sino dar certeza jurídica en este caso.

¿Qué dijeron los magistrados que votaron vs. ‘prohibir’ el libro de AMLO?

La y los magistrados que hicieron mayoría sostuvieron que el Tribunal no tiene un papel de censura, sino de maximizar los derechos de las personas, en este caso de expresión e información.

Felipe de la Mata hizo énfasis en una de las solicitudes de Xóchitl Gálvez, en su escrito de queja, es la aplicación de medidas cautelares consistentes en la suspensión de la venta y publicidad del citado texto.

De la Mata dijo que no es un buen precedente que el Tribunal censure un libro, pues sería el inicio de una práctica que solo se ve en los regímenes dictatoriales, e incluso, imaginó un escenario como en la Alemania Nazi.

“¿También vamos a censurar bibliotecas? ¿Vamos a quemarlas, como en los años 40 0 30 en la Alemania Nazi?”. Agregó que el trabajo de las autoridades electorales no es juzgar libros sino la propaganda.