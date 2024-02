“Van a seguir” fake news sobre recursos del narco a AMLO, anticipa Claudia Sheinbaum

“Eso fue una investigación que se hizo en 2010 y quedó saldada que no había ninguna prueba en 2011, pero aparece eso y, casualmente, después aparecen notas y notas", comentó la candidata presidencial de Morena. [Fotografía. Claudia Sheinbaum/red social X]

Las noticias sobre que el Cártel de Sinaloa canalizó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006 “van a seguir”, anticipó la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México consideró, en una transmisión en vivo realizada a través de sus redes sociales, que estas noticias son “falsas”, ya que forman parte de una “campaña sucia” generada “con muchas mentiras”.

De acuerdo con un reportaje del periodista estadounidense Tim Golden publicado en ProPublica, agentes antidrogas estadounidenses descubrieron lo que creían que era evidencia sustancial de que traficantes de cocaína habían canalizado 2 millones de dólares hacia su primera campaña presidencial.

“Hay que estar con los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos, porque, lo hemos platicado aquí en el pódcast, lo que significan las noticias falsas, las fake news, y cómo van construyendo este esquema, que hay que estar muy atentos porque van a seguir”, adelantó.

Según la morenista, tanto la propia Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como “uno de los reporteros” –cuyo nombre no especificó– han reconocido que esta información que implica al mandatario mexicano con el narcotráfico no tiene sustento.

“Eso fue una investigación que se hizo en 2010 y quedó saldada que no había ninguna prueba en 2011, pero aparece eso y, casualmente, después aparecen notas y notas, particularmente en X o en Twitter, una tendencia falsa, porque además está llena de bots”, consideró la abanderada guinda.

Por tanto, reviró que si ha habido un gobierno de México vinculado con el narcotráfico ese es el del expresidente de extracción panista Felipe Calderón Hinojosa, ya que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos.

En otro tema, enumeró cada una de las 20 reformas propuestas que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados, de las cuales destacó la de protección animal.

“Hay que proteger a los animales. Cuando hay violencia contra un animal de compañía, después esa violencia se traduce o ya es parte de una violencia contra la sociedad, entonces prohibir el maltrato animal y que esté en la Constitución, hace una Constitución de vanguardia”, según dijo.

La morenista llamó a los ciudadanos a asistir al Zócalo capitalino al arranque de su campaña el 1 de marzo en el que presentará como suyas las propuestas realizadas por el primer mandatario del país.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión con Bernard Mensah, presidente de International Bank of America; Augusto Urmeneta, presidente del Bank of America para Latinoamérica, y Emilio Romano, director del Bank of America en México.

En el encuentro, de acuerdo con la exjefa de Gobierno de la capital, coincidió con los directivos del banco estadounidense en que vienen años “muy buenos” para México.

“Una excelente reunión con los directivos de Bank of America, Bernard Mensah, Augusto Urmeneta y Emilio Romano; coincidimos en que vienen años muy buenos para México”, dio a conocer.

Más tarde viajó a Hidalgo, donde, además de sostener un encuentro con la militancia de Morena, se reunió con el gobernador de dicha entidad, Julio Menchaca Salazar.

“Es una reunión con nuestras estructuras que tocan casa por casa, muchos voluntarios y parte de nuestro partido. Ahora también vamos a hablar de las iniciativas del Presidente con nuestra militancia, esencialmente una reunión privada”, dijo.