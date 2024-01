‘Es guerra sucia’: Sheinbaum sobre supuesta financiación del Cártel de Sinaloa a campaña de AMLO

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, calificó como “guerra sucia” y “noticia falsa” que el Cártel de Sinaloa haya financiado la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006 a cambio de que su gobierno facilitara sus operaciones y realizara nombramientos a modo.

En el marco de la XII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada en torno a la información publicada por Propublica y DW, firmados por los periodistas Tim Golden y Anabel Hernández, respectivamente.

La morenista respondió que, “como se demostró en la mañanera”, dicha información está basada en una declaración de “un supuesto testigo protegido que, a su vez, nunca demuestra e inclusive hay otras fuentes que niegan completamente este hecho”.

“Les invito a que vean la mañanera de hoy porque ahí se explica claramente. Yo diría que son dos cosas, uno aparte de esta guerra sucia, campaña sucia, que como no tiene nada la oposición, no tienen nada que ofrecer, no hay propuestas, no hay propuesta de nación, su propuesta es regresar al pasado.

Sheinbaum descarta riesgo por seguridad de las elecciones

“Nosotros proponemos seguir construyendo la transformación y ellos lo que proponen es regresar a un pasado de corrupción y de privilegios. Y como no hay respuestas por parte del pueblo de México, pues ellos están buscando esta guerra sucia. Aparte ¿qué es lo que hay que hacer? Pues es sencillamente aclarar y saber que viene este proceso, y siempre va a dar cuenta y conocimiento al pueblo de México, de todas estas noticias falsas”, dijo Sheinbaum.

Agregó, en referencia a que la información proviene de la DEA, que “en nuestro movimiento siempre vamos a pugnar porque haya una relación de igualdad con Estados Unidos, nunca la intervención y nunca de bajar la cabeza frente a nuestro socio comercial”.

Respecto a la declaraciones de algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno al riesgo que representa la intervención del narcotrafico en el proceso electoral, Sheinbaum se posicionó en desacuerdo:

“No coincidimos en que esa sea la situación del país, hay lugares en el país donde (está) la Secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno de la República y que pues requieren una atención especial, pero no es la generalidad del territorio nacional, y van a ser elecciones pacíficas, limpias y una gran participación del pueblo de México. Así será el próximo 2 de junio de este año”.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que haya dinero del crimen en las campañas de Morena.

“Nosotros no tenemos ningún problema de influencia del narcotráfico o del dinero del narcotráfico en nuestras campañas, son los de enfrente quienes tienen la clara complicidad, el Partido Acción Nacional cuando gobernó ahora todos lo sabemos quien dirigía el aparato de seguridad que hoy está preso en Estados Unidos”, aseveró.