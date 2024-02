‘¿Si no es real, para qué sacarlo?’: Nico, exchofer de AMLO, cuestiona a Tim Golden por reportaje

Nicolás Mollinedo cuestionó este lunes la integridad de Tim Golden, reportero de ProPublica y autor del reportaje que sugiere que el equipo del entonces coordinador de logística de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió dinero del narcotráfico.

“No estoy en conta de que nos investiguen, pero lo que le decía a Tim es que si no es real, ¿para qué sacarlo? Si clausuraron (la investigación) por falta de pruebas...”, declaró en entrevista con Radio Fórmula.

‘Nico’ reveló que fue entrevistado por Golden 15 días antes de la publicación del reportaje. Durante las llamadas, el también exchofer de López Obrador dijo que corrigió varios datos erróneos al periodista.

Investigación de la DEA vs. AMLO: ¿Quiénes son Mauricio Soto y Francisco León?

Según la investigación publicada por Golden, Mauricio Soto, identificado como parte del equipo de trabajo de ‘Nico’ en la primera campaña presidencial de López Obrador, obtuvo 2 millones de dólares en pagos hechos por Édgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’ quien en ese entonces trabajaba para el Cártel de los Beltrán Leyva.

De acuerdo con el relato de Golden publicado en ProPublica, ‘La Barbie’ organizó una reunión en un hotel en Puerto Vallarta en enero de 2006 a la que fue invitado Francisco León García, candidato al Senado de la coalición de López Obrador en Durango y quien era amigo de uno de los lugartenientes del narcotraficante.

En la reunión, ‘La Barbie’ planteó la posibilidad de que el cártel inyectara dinero a la campaña presidencial de López Obrador a cambio de que este seleccionara a “funcionarios de la ley que serían de ayuda para los traficantes” una vez llegara el poder.

El reportaje señala que León García llevó este planteamiento a Mauricio Soto quien a su vez presuntamente habría informado a Nicolás Mollinedo.

“Se lo dije a Tim: Es completamente falso (los señalamientos). Yo de todos los actores que aparecen en la investigación, al que más conozco es Mauricio, quien fue mi colaborador en 2006, y conocí en dos ocasiones, no más de tres ocasiones, a uno que era candidato en 2006, Francisco León. A los otros demás (personajes mencionados) no los conozco no me he reunido con ellos ni he platicado”, agregó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Mollinedo sugirió que la publicación del reportaje busca ‘golpear’ a López Obrador justamente en un año electoral en el que se elegirá quien lo sucederá en la Presidencia de la República.

De acuerdo con Golden, la investigación sobre el presunto financiamiento del crimen organizado a la campaña presidencial de López Obrador no procedió porque las autoridades consideraron que las pruebas y acusaciones no eran contundentes.

¿Representantes del narco llegaban a mítines de AMLO?

Nicolás Mollinedo y José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, en un evento de 2012. (Iván Stephens)

Mollinedo fue cuestionado por Gómez Leyva sobre si representantes del crimen organizado trataron de acercarse al entonces candidato presidencial durante sus eventos de campaña.

“No creo yo que se acercaran, no que me constara que se identificaran, y no ‘nomás’ en el 2006, tampoco en el 2012. Yo nunca tomé nota de ello”, remarcó.

‘Nico’ explicó que López Obrador no tenía tiempo para platicar con ningún asistente durante los eventos de campaña, y que las únicas juntas que se hacían en ese entonces con el equipo del candidato eran los lunes, martes y miércoles en la Ciudad de México para revisar cómo iban.

“Se acercaba mucha gente por la campaña y en todo esto, no había tiempo para cruzar dos o tres palabras (...) Nunca dilataba el licenciado hablando mucho con ellos”, destacó.