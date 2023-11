‘Va a perder’: Arturo Zaldívar dice que a Xóchitl Gálvez le preocupa que ‘me una al team Claudia’

Luego de que Xóchitl Gálvez, abanderada de la oposición a la Presidencia, criticara a Arturo Zaldívar por renunciar a su cargo y actuar bajo ‘consigna’ de AMLO, el aún ministro de la Suprema Corte aseguró que la candidata del Frente Amplio está preocupada porque se unirá al proyecto de Claudia Sheinbaum.

En entrevista para Radio Fórmula, Zaldívar explicó que la senadora del PAN está angustiada porque va abajo en las encuestas, Sheinbaum está consolidando su equipo rumbo a 2024 y porque piensa que va a perder.

“Preocupada primero por cómo va en las encuestas, después porque se está dando cuenta que Claudia está formando un equipo mucho más sólido que el que tiene ella y pues porque creo que va a perder”, sostuvo.

Ante esto, el ministro dijo que entiende la opinión en su contra de Gálvez, ya que es la candidata opositora y no le gusta que él se una al equipo de la abanderada de Morena.

“Yo la entiendo, la verdad no vale la pena, es una persona que lo único que hace es sacar dichos ocurrentes (...) Tiene su derecho, será la candidata opositora, entiendo que no le guste que yo esté, entiendo que se preocupe que esté con Claudia”, añadió.

Por eso, dijo que son normales sus críticas, “pues debe estar muy preocupada y muy enojada, yo la entiendo, así hay que tomarlo”.

Este martes 7 de noviembre, luego de que se diera a conocer la renuncia de Zaldívar, Xóchitl Gálvez escribió en sus redes sociales que el aún ministro actúa bajo consigna del Presidente y no merece ser parte de la Suprema Corte.

“La historia juzgará a Arturo Zaldívar por claudicar ante el poder y no defender la Constitución”, expresó en su cuenta de Twitter.

Un Ministro que actúa bajo consigna del Presidente no merece ser parte de la @SCJN.



La historia juzgará a @ArturoZaldivarL por claudicar ante el poder y no defender la Constitución. https://t.co/36pSaJujt0 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 7, 2023

Arturo Zaldívar admite que admira a Claudia Sheinbaum

Tras dejar la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar reconoció que entre sus planes está el sumarse al proyecto de la abanderada de Morena por la Presidencia, Claudia Sheinbaum, aunque aclaró que no buscará un cargo público.

“Yo me estoy sumando al proyecto por una cuestión de convicción, yo quiero aclarar, yo no estoy dejando la Corte para asumir un cargo público, voy a sumarme a un proyecto político-social en el que creo, para consolidar la transformación del país, para apoyar a un proyecto que tenga como mira principal a quienes menos tienen y más lo necesitan”, mencionó.

Incluso, reconoció que admira a Sheinbaum y le tiene mucho aprecio: “Me sumo con una mujer a la que admiro, en la que confío, a la que le tengo cariño, que me parece una mujer preparada, inteligente, comprometida, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta de México, a eso me sumo”.

En su momento, dijo, Claudia Sheinbaum, como coordinadora de la 4T y después como candidata, hará público su equipo de trabajo, “dónde estaré yo apoyándola”.