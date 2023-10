‘Voy a renunciar’: ¿Qué hay detrás de la frase de Eduardo Verastegui?

El aspirante presidencial independiente, Eduardo Verástegui, causó polémica en redes sociales luego de que publicara un mensaje a través de X, donde escribió ‘voy a renunciar’.

Ante la publicación, los usuarios de a red social especularon que Verástegui había renunciado a sus aspiraciones por participar en las elecciones de 2024; sin embargo, el sábado 21 de octubre, el excatante y actor explicó a lo que renunciaría.

“Voy a renunciar a la presión de quienes no quieren que participe en esta campaña de recolección de firmas porque quieren seguir con los mismos de siempre. Voy a renunciar a los mismos de siempre porque creo en el cambio y creo en un México renovado. Mi renuncia no es para darle gusto a quienes dudan, a quienes critican, a quienes señalan, no, mi renuncia es para edificar un México que todos queremos y por eso quiero invitarlos a ustedes a ser un compromiso de renuncia”, expresó el político en un video publicado en X.

Además, el político aprovechó para hacer una invitación a la población para renunciar los siete partidos políticos que se encuentran en el país, a quienes comparó con las siete plagas bíblicas.

“Quiero invitarlos a ustedes a hacer un compromiso de renuncia. Los invito a renunciar a los siete partidos políticos que son como las siete plagas que se están llevando a México a la ruina. Los invito a renunciar a la violencia y a la impunidad que tanto daño le están haciendo a nuestro país”, dijo.

El político catalogado de ultraderecha aprovechó la ocasión para posicionarse nuevamente en contra del derecho de las mujeres al aborto y del derecho a la identidad de género.

“Los invito a renunciar al crimen del aborto, los invito a renunciar a la apatía de participar en política, los invito a renunciar al silencio que estimula la casta política de siempre a seguir haciendo de las suyas. Los invito a renunciar a la ideología de género, a la agenda 2030″, remarcó.