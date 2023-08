Noroña reta a Ebrard a probar que pidió expulsarlo de Morena: ‘Si mintió, que se retire de contienda’

Los ánimos siguen ‘calientes’ entre Gerardo Fernández Noroña y Marcelo Ebrard, aspirantes a la candidatura de la Cuarta Transformación para las elecciones de 2024. El militante del Partido del Trabajo lanzó un reto al excanciller.

¿Por qué ambos políticos pelean de nuevo? En su cuenta de X, red social conocida antes como Twitter, Fernández Noroña exigió a Ebrard demostrar que pidió su expulsión de Morena.

Acabo de retar públicamente en @mileniotv a @m_ebrard: si demuestra que yo pedí su expulsión como en el @PRI_Nacional de los años 80 -donde él estuvo por cierto-, me retiro de la contienda; pero si él faltó a la verdad, que Ebrard se retire de la misma. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 19, 2023

¿Qué dijo Ebrard sobre Noroña?

El viernes, Ebrard remarcó que no trabajará contra el movimiento de la Cuarta Transformación y seguirá en Morena, esto después de que Noroña aseguró que el excanciller romperá con la izquierda y se irá para ser el candidato de “Movimiento Desahuciado”.

“Yo no me voy a ir a ningún lado. No sé quién se quiere ir a otro lado. Yo no me voy de Morena porque voy a ganar la encuesta”, dijo a medios a las afueras del Instituto Nacional Electoral (INE), a donde acudió a pagar una multa de 10 mil pesos.

“Sorprende que Fernández Noroña ahora casi pida mi expulsión como si fuera el PRI de los años 80″, agregó.

¿Por qué Noroña se ‘lanzó' contra Ebrard?

El petista criticó la declaración del excanciller sobre que el proceso para elegir al candidato presidencial de Morena era solo una carrera de dos.

En la semana, Ebrard también dijo que existe un “acarreo monumental” en favor de Sheinbaum que involucraba el uso de recursos de la Secretaría de Bienestar.

Sobre eso, Noroña aseguró que los señalamientos de Ebrard llegaron en el preciso momento en el que la oposición ha montado una “ofensiva brutal y miserable” en contra de la Cuarta Transformación.

¿Qué sabemos de las casas que realizarán la encuesta de Morena?

La Comisión de Encuestas de Morena avaló durante la tarde del 18 de agosto a las cuatro empresas encuestadoras que realizarán las encuestas espejo para el partido, informó Mario Delgado en entrevista para Milenio.

Las empresas seleccionadas fueron propuestas por Ebrard, Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco y Adán Augusto López.

El dirigente nacional de Morena explicó que las cuatro encuestadoras firmaron una carta de confidencialidad por la que se comprometen a no dar ningún detalles sobre el proceso.