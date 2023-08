Fernández Noroña celebra que Marcelo haya decidido no romper con Morena

GUANAJUATO., 18 de agosto.- Gerardo Fernández Noroña, celebró que Marcelo Ebrard haya decidido no romper con Morena y mantener así la unidad al interior de la 4T.

”Yo no me voy a ir a ningún lado. No sé quién se quiere ir a otro lado. Yo no me voy de Morena porque voy a ganar la encuesta”, dijo Ebrard sobre la afirmación de Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, de que Ebrard romperá con Morena para ser el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano.

Este viernes, de visita por Celaya, Guanajuato, Gerardo Fernández Noroña le respondió a Ebrard.

”Yo jamás plantearía que el compañero (Marcelo Ebrard) salga del movimiento. Quien perfiló su salida fue él”, aseguró el petista.

”Marcelo reculó…en todo caso, celebro que esté rectificando y que diga que va a participar y celebro que compita con seis compañeros, él incluido, porque el que borró el nombre de cuatro aspirantes fue él. El que dijo nomás estamos Claudia y yo fue él.

”Nomás que le digo que yo tengo otros datos y que le vamos a ganar la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, aseguró el diputado federal con licencia.

Durante una asamblea informativa ante militantes y simpatizantes del PT, Fernández Noroña dijo que “Marcelo se equivocó; apostó a la cópula, ya sé que la cópula es hacer el amor, yo así le digo a la cúpula por maldoso que soy. Y él apostó a la cópula y la cópula se fue, por otro lado, y la única manera de ganarle a la cúpula es con el pueblo, es con la participación de la gente”, señaló el aspirante a candidato presidencial por el Partido del Trabajo.

Gerardo Fernández Noroña enfatizó que desde el principio del proceso para elegir al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la 4T, ha buscado ir al encuentro del pueblo, visitando los lugares más olvidados de México.”Yo siempre dije: abajo, abajo con la gente…y se burlaban de mí.

Decían ‘ay si, de carpita en carpita va a ganar. Yo les dije: de carpita en carpita nos los vamos a chingar; hay vamos avanzando muy bien. Hay vamos”.

”Tenemos que decidir que llegue a la coordinación nacional la persona que tenga el mayor respaldo popular, el mayor sustento y ahí se van a llevar una sorpresa ahora que hagan las encuestas.

Se van a llevar una sorpresa.”Porque ellos (las otras corcholatas) están diciendo que yo valgo madre, que somos seis y estoy en vigésimo lugar y que no sé qué, pero les vamos a ganar”, señaló.

Morena selecciona empresas encuestadoras

El jueves, Morena seleccionó a través de un sorteo las cuatro casas encuestadoras que tienen la responsabilidad de definir a la o el coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación.

Sobre esto, Fernández Noroña apuntó que “yo ni propuse casas encuestadoras.

Ayer se decidió que casas encuestadoras y yo dije yo no propongo ninguna. Con las que ustedes propongan les voy a ganar. Punto.”Porque yo tengo confianza en el compañero presidente (Andrés Manuel López Obrador) que se erigió en garante de la unidad y de la confiabilidad del método, y tengo confianza en el pueblo de México que se manifestará”, señaló el petista.