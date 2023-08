Morena ‘da visto bueno’ a las 4 casas encuestadoras propuestas por ‘corcholatas’

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, informó que la Comisión de Encuestas del partido avaló las cuatro empresas encuestadoras que seleccionaron anoche. Estas fueron propuestas por Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco y Adán Augusto López.

Delgado detalló que las cuatro empresas seleccionadas firmaron una carta de confidencialidad para que no puedan dar detalles del proceso que llevarán a cabo, así lo dio a conocer en entrevista con Milenio.

‘’No debería causar algún problema el tema de quién propuso las casas encuestadoras porque eso no va a determinar nada’', dijo Delgado.

Agregó que confía en que la selección de las casas encuestadoras no causen diferencias entre los aspirantes a candidatos presidenciales para las elecciones 2024, ya que esto no definirá quién será el ganador del proceso morenista.

‘’El ningún momento se corre el riesgo de que las empresas pudieran cambiar el resultado, queremos dar confianza de que nada ni nadie intervendrán en la decisión del pueblo’', dijo Delgado.

Detalló que la pregunta más importante será sellada en sobres, firmado por representantes, para luego ser traídos a la Ciudad de México. ‘’En este proceso se va a respetar la voluntad de la gente’', señaló el político.

‘Yo no me voy de Morena porque voy a ganar la encuesta’, afirma Ebrard

No se va: Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, rechazó este viernes los señalamientos que lo ubican fuera del partido guinda por sus señalamientos contra el proceso de las encuestas.

“A los que les urge que me vaya de Morena son los que saben que les vamos a ganar”, dijo en declaraciones a medios afuera del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo no me voy a ir a ningún lado. No sé quién se quiere ir a otro lado. Yo no me voy de Morena porque voy a ganar la encuesta”, dijo sobre la afirmación de Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, de que Ebrard romperá con Morena para ser el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano.

Las casas encuestadoras que participarán en el proceso tienen que cumplir sí o sí con “todos los requisitos que se dijo deben de cumplir”, remarcó el excanciller.

Entre los puntos que las encuestadoras deben cumplir, explicó Ebrard, es que sean nacionales y ser “ajenas a errores”, es decir, que sus números finales se acerquen o sean iguales a los resultados de las elecciones en las que participaron.