Gobierno iniciará pago a trabajadores de Mexicana de Aviación el 15 de agosto

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este jueves 10 de agosto de 2023 desde Palacio Nacional, acompañado de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; del secretario del Trabajo, Marath Bolaños; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, así como líderes sindicales del sector de aviación.

¿Qué sucedió en la ‘mañanera’ de hoy 10 de agosto?

Compra de Mexicana de Aviación: Esto pagarán a los trabajadores

En compañía de líderes sindicales, la Secretaría de Gobernación confirmó esta mañana la compra de las marcas de Mexicana de Aviación, un acuerdo “histórico” que beneficiará a 7 mil 407 trabajadores y trabajadoras de la extinta aerolínea.

AMLO: Lo último de sus conferencias mañaneras de esta semana

López Obrador abrió este miércoles la posibilidad de realizar una consulta ciudadana sobre los nuevos libros de texto de la SEP.

Cuestionado sobre la decisión de algunos gobernadores de no distribuir los nuevos libros de texto, el mandatario mexicano adelantó que visitará las entidades donde no se están entregando los libros y propuso que sea la gente quien decida si se entregan, o no.

“Corresponde al Ejecutivo Federal la elaboración de los libros de texto y desde luego su distribución a los alumnos y maestros. Eso lo establece la Constitución. Si van a oponerse, nosotros lo que vamos a hacer es que la gente decida, porque cómo van a tomar esa decisión sin consultar al pueblo, que se le pregunte a la gente si no quieren los libros”, planteó

Asimismo, Ana Elizabeth García Vilchis presentó un informe sobre las mentiras que han circulado sobre los nuevos libros de texto de la SEP, impulsadas principalmente por una cadena de televisión nacional.

Según el gobierno de AMLO, estas algunas de las mentiras que han circulado estas semanas:

Falso : Distribución de los libros de texto es ilegal. Realidad : Hasta el momento, no existe algún impedimento jurídico que impida la distribución de los 100 millones de libros de texto a los almacenes regionales de las 32 entidades del país.

: Distribución de los libros de texto es ilegal. : Hasta el momento, no existe algún impedimento jurídico que impida la distribución de los 100 millones de libros de texto a los almacenes regionales de las 32 entidades del país. Falso : No se consultó a la sociedad civil y especialistas para la elaboración de los nuevos libros de texto. Realidad : La revisión de los libros de texto contó con 925 revisiones de profesionales de todo el país pertenecientes a 55 diferentes dependencias.

: No se consultó a la sociedad civil y especialistas para la elaboración de los nuevos libros de texto. : La revisión de los libros de texto contó con 925 revisiones de profesionales de todo el país pertenecientes a 55 diferentes dependencias. Falso : Se muestran cuerpos desnudos en los nuevos libros de texto. Realidad : La ilustración que circula en redes sociales pertenece a un material didáctico de España.

: Se muestran cuerpos desnudos en los nuevos libros de texto. : La ilustración que circula en redes sociales pertenece a un material didáctico de España. Falso : Se trata de imponer una ideología a los niños. Realidad : Textos utilizados por opositores para criticar lenguaje de los nuevos libros de texto fueron escritos por niños indígenas en 2014.

: Se trata de imponer una ideología a los niños. : Textos utilizados por opositores para criticar lenguaje de los nuevos libros de texto fueron escritos por niños indígenas en 2014. Falso: Se elimina la enseñanza de matemáticas.

Tras el informe, AMLO recordó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha defendido y apoyado los nuevos libros de texto gratuitos y se burló de sus opositores que “gritan como pregoneros” que “nos van a vacunar con el virus del comunismo”.

El mandatario también aprovechó para reiterar que el Tribunal Electoral mintió y cambió sus palabras durante el análisis que realizó de sus expresiones y por las que la Presidencia de la República tuvo que bajar cuatro conferencias matutinas por supuesta violencia de género contra Xóchitl Gálvez.

Cuestionó si las críticas y señalamientos que realizan sus opositores en su contra no son también violencia de género.

“Una pregunta, ¿todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género?, ¿o el género nada más es femenino?”, cuestionó.

El mismo día, López Obrador firmó un decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados; así como las rutas de peregrinación de los pueblos originarios de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí.

En la conferencia de prensa del 8 de agosto, el mandatario reveló la carta que envió al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, después de haber desistido de demandarlo por daño moral y calumnias.

Asimismo, anunció que denunciará al juez Martín Santos Pérez, quien otorgó una suspensión provisional a Xóchitl Gálvez contra sus comentarios y señalamientos.

El mandatario adelantó que responderá a las órdenes del juez con un escrito que enviará al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el que expondrá sus antecedentes y lo acusará de actuación “sectaria, ilegal e injusta, además, politiquera”.

¿A qué hora comienza la mañanera?

