Conferencia ‘Mañanera’ de AMLO: Sigue aquí el minuto a minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su conferencia matutina de este martes 21 de marzo desde Oaxaca, Oaxaca. Lo acompañan miembros del gabinete de seguridad. Estos son los puntos más destacados.

Coquizadora de Salina Cruz, Oaxaca: ¿Cuándo concluirá?

López Obrador estima que la construcción de la planta coquizadora de Salina Cruz, Oaxaca concluya en septiembre de este año y empiece a producir a finales del mismo.

De acuerdo con el mandatario, con este proyecto, la compra de la refinería Deer Park y la rehabilitación de las ya existentes se logrará alcanzar la autosuficiencia en producción de combustibles.

“No se van a importar gasolinas, ni diésel y esto va permitir que no aumenten los precios de estos insumos, combustibles para que no aumenten los precios de los alimentos y las mercancías, que no haya carestía”, indicó.

‘Mañanera’ de AMLO del lunes 20 de marzo

López Obrador arrancó la semana con una crítica a las personas que incendiaron una piñata de la ministra Norma Piña durante el mitin que encabezó este sábado 18 de marzo para conmemorar el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano aseguró que fueron “expresiones minoritarias” y que su movimiento ha sido, es, y seguirá siendo pacífico.

“No debe llevarse a cabo este tipo de actos; no es lo mejor; creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos”, sentenció AMLO.

En videos compartidos por usuarios de redes sociales y medios de comunicación se puede observar a personas que destrozaron la piñata mientras gritaban “Fuego, fuego”, “¡Fuera Piña, fuera Piña!” y “Es un honor estar con Obrador”.

Se trataba de una figura de cartón, vestida con la clásica ropa de los y las ministras de la Suprema Corte, y con una fotografía del rostro de la ministra.

El mandatario también adelantó que seguirá realizando mítines y movilizaciones “cada vez que se necesite”, ya que no puede existir un divorcio entre el pueblo y el gobierno, “eso es la democracia”, afirmó.

“Es un pueblo entero dispuesto a hacer valer sus derechos, ejercer a plenitud sus libertades. no es un grupo de acarreados que no saben a qué van o a que los llevan”, insistió.

En contraste, el titular del Ejecutivo criticó a los asistentes a las marchas que se han realizado en contra de la reforma electoral a quienes llamó “acarreados” y señaló que solo asisten “porque les cae mal el presidente”.