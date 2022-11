Sacrifican 360 mil gallinas en Jalisco por gripe aviar

Guadalajara, Jal.- Fueron sacrificadas todas las aves de la unidad de producción de huevo en una granja de San Miguel El Alto, Jalisco, donde se registró un brote de gripe aviar.

Debieron sacrificar a 360 mil ejemplares para evitar propagación del virus, por lo cual se va a apoyar a los productores para repoblar el establecimiento, anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. “Tenemos la mesa ya instalada, estamos trabajando con ASICA, (Agencia de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria de Jalisco), y SENASICA, (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria); estamos preparando también, los recursos económicos para apoyar también a quiénes resultaron afectados con el tema…”.

Al momento se estableció un cerco sanitario para que la enfermedad se contenga, y reducir más los riesgos, expuso la secretaria de Agricultura, Ana Lucía Camacho, “en un área focal de cinco kilómetros y perifocal de hasta 10 kilómetros , tenemos 12 granjas, y en el muestreo que llevamos están negativas…”.

El apoyo estatal para el repoblamiento de la granja afectada es de 10 millones de pesos, además se cuenta con dos millones para la adquisición de vacunas, “para que en cuanto tengamos bien clara la estrategia y el plan de vacunación podamos inocular a las pequeñas granjas”.

De igual forma, la funcionaria detalló que este virus no afecta al humano y consideró que la actual incidencia de casos no debe impactar el precio del huevo o la carne de pollo, pues no implica un desbalance en la oferta y demanda, “sólo si tuviéramos una diseminación importante de la enfermedad, y que se tenga que despoblar muchas granjas, ahí si, podría haber un desequilibrio en la oferta y demanda y pudiéramos entrar al escenario del incremento en los precios”.

La secretaria explicó también que la circulación del virus se debe a la transmisión vía las aves migratorias como patos y gansos, y las labores de contención y vigilancia en 21 municipios de la Región Altos y Ciénega.

Jalisco es el mayor productor de huevo del país, produjo un millón 653 mil toneladas en 2021, a su vez es el segundo mayor productor de carne de ave, con 419 mil toneladas en el 2021.

En su territorio se asientan 688 unidades de producción avícola y un inventario de 136.1 millones de aves en producción.