‘Siempre hemos estado en coalición’: ‘Alito’ niega acuerdo con Morena por reformas

Alejandro Moreno ‘Alito’, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que no construyó un acuerdo político con Morena para impulsar la reforma que amplía la presencia del ejército en las calles.

‘’Yo respeto su punto de vista, no lo comparto. Nosotros siempre hemos estado en la coalición, de manera firme, convencida, con convicción, con propuesta, con proyecto, y la coalición ha dado resultados, tanto que vean la cantidad de distritos que tenemos en mayoría’', detalló Moreno,

Aseguró sobre la permanencia del ejército en las calles del país, que se generó una buena discusión en el Senado de la República.

Sobre el tema de la reforma electoral, el priista dijo que su partido votará en contra y aseguró que su organización jamás la avalaría.

‘’Nosotros no vamos a avalar nada que dañe al Instituto Nacional Electoral, no al Tribunal Electoral Federal, no vamos a aceptar nada que vulnere autonomía, fortaleza, transparencia de instituciones que son solidas en nuestro país’', dijo Moreno.

En tanto, comentó que la coalición Va por México debe reformularse para ganarle a Morena en las próximas elecciones, en 2023 y 2024.

Victoria para Layda Sansores: INE resuelve como improcedente solicitud de ‘Alito’ Moreno

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió a favor de Layda Sansores y su programa Martes del Jaguar, por la difusión de audios de Alejandro Moren, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El INE detectó improcedente la medida cautelar que solicitó el también conocido como ‘Alito’. Se consideró que los polémicos audios no casarán impacto en las elecciones 2023 en el Estado de México y Coahuila.

La resolución se dio después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó admitir una denuncia de Moreno por calumnia, promoción electora, violencia política de género y falta de deber de cuidado.

Es así como se analizó si los audios difundidos por Sansores en efecto calumnian a Moreno y a los miembros de su partido, además de indagar si pueden influir en las elecciones 2023.