Ejército en las calles: Senado aprueba presencia militar hasta 2028

El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular este martes 4 de octubre, con 87 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención el nuevo dictamen de la reforma que plantea extender la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Al incluir importantes modificaciones, la minuta será remitida a la Cámara de Diputados para su discusión y votación.

Durante su participación en la tribuna, el senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que las Fuerzas Armadas van a generar confianza entre la ciudadanía para ofrecer protección y seguridad.

“No más casos de Chihuahua, no más casos de Allende, no más casos de San Fernando, no más casos de Ayotzinapa.

“En ninguno de ellos ha participado el Gobierno mexicano, el Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo persiguen esas tragedias que enlutaron a nuestro país”, sostuvo.

✅ Con 87 votos a favor y 40 en contra, se aprueba el dictamen que extiende el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.



Se devuelve a @Mx_Diputados para su proceso legislativo. 👇 pic.twitter.com/Ry1dBFq4C2 — Senado de México (@senadomexicano) October 5, 2022

¿Por qué los diputados volverán a analizar la iniciativa para mantener al Ejército en las calles?

El pasado 21 de septiembre, los senadores de Morena y sus aliados decidieron devolver el dictamen a comisiones tras calcular que no alcanzarían los sufragios necesarios para aprobar la iniciativa.

Al implicar cambios a la Constitución, la propuesta para ampliar el periodo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública requiere de los votos de una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los senadores presentes.

Con el objetivo de recaudar los votos suficientes, Morena decidió llegar a acuerdos con legisladores de la oposición.

El nuevo dictamen, explicó el coordinador de Morena en el senado, Ricardo Monreal, ahora incluye la presentación de informes semestrales sobre las tareas de las Fuerzas Armadas; la creación de una comisión bicameral que los analice, dictamine y tenga la facultad de citar a los titulares del gabinete de Seguridad a comparecer, así como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública con partidas presupuestales especiales.

“El diálogo con los grupos parlamentarios será permanente y respetuoso, para permitir el mayor consenso posible. Espero que las y los senadores apoyen la propuesta que mañana se discutirá en el Pleno. En la Cámara Alta acreditamos con hechos la voluntad de construir acuerdos”, publicó Monreal en su cuenta de Twitter.

Las modificaciones a la minuta original ahora deberán ser analizadas y sometidas a votación nuevamente por la Cámara de Diputados.

El documento fue avalado este lunes por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención y entregado este martes al pleno del Senado para su discusión y votación.