‘Viva México, el país de los desaparecidos’: El grito de las familias en la Estela de Luz

Las familias de personas desaparecidas en México protestaron y desplegaron una mega manta de 100 metros de largo en la Estela de Luz, en la Ciudad de México, luego de que en el Zócalo el presidente Andrés Manuel López Obrador diera su ‘Grito’ por la conmemoración de la Independencia.

“No nos vamos a unir a esta celebración hipócrita proque no se puede celebrar enmudeciendo el lamento de las más de 100 mil personas desaparecidas en el país. Decidimos tomar este monumento (la Estela de Luz) ya que fue en el sexenio precisamente de Felipe Calderón cuando inició su guerra contra el narcotráfico y nosotras fuimos el resultado de su pésima decisión. Somos las víctimas que estamos el día de hoy aquí las que sufrimos el embate, las que fuimos usadas como carne de cañón, y fueron nuestros hijos e hijas que pagaron con su vida o su desaparición”, expuso Bibiana Mendoza, vocera del colectivo Hasta Encontrarte, de Guanajuato, en entrevista con Héctor Jiménez Landín de El Financiero.

Familias y activistas de Guanajuato se reunieron desde la madrugada del jueves en el monumento, donde dos mujeres escalaron hasta la punta del edificio, que mide 104 metros de altura, para desplegar una mega manta de 80 kilos. El despliegue de la mega lona ocurrió a las 2:30 horas de este viernes 16 de septiembre.

Mendoza explicó que mientras el presidente diera ‘El Grito’ en el Zócalo, las familias reunidas gritarían ‘Viva México, el país de los desaparecidos’.

Y reclamó la reciente aprobación de reformas para la Guardia Nacional, que ha quedado ahora bajo el mando de Sedena.

“Reclamarle (al presidente López Obrador) que hace años él mismo reprobó estas decisiones de Felipe Calderón y el día de hoy no solo es una réplica de aquél mal gobierno, sino que lo está superando por mucho al generar esta ley secundaria, el Congresoy el Senado al aprobarlo, y venimos a exigirle a la Suprema Corte que revise y que no salga la ley secundaria. La militarización no es la solución, no nos están devolviendo la paz y Guanajuato es la prueba viva de ello”, apuntó Mendoza en la entrevista.

“La Sedena y la Guardia Nacional han matado a nuestros estudiantes, han violado a nuestras mujeres, han desaparecido a nuestros hijos e hijas”, destacó la integrante de Hasta Encontrarte.

Al ser cuestionada sobre si considera que el Ejército y la Marina han contribuido al aumento de las desapariciones en el país, Bibiana Mendoza apuntó que el colectivo no está dando su opinión particular, sino que está exponiendo una realidad que las autoridades niegan.

“¿Qué es la realidad? Que (los militares) sí son parte de los perpetradores de los que están generando más violencia en el estado de Guanajuato, que la estrategia de militarzar al país y las calles de nuestras ciudades no está derivando en la procuración de paz, que al contrario, todos los días en Guanajuato hay masacres, hay desaparecidos, hay personas colgadas en puentes peatonales ya sin vida. La realidad es que ya son más de 100 mil desaparecidos, no es una percepción personal, es una realidad que duele”, dijo a Jiménez Landín.

La realidad es que las desapariciones de personas no están disminuyendo, y que los niveles de violencia en este sexenio han rebasado a los hechos ocurridos durante el gobierno de Felipe Calderón, añadió.