Sheinbaum ‘tiene competencia’: Estas ‘corcholatas’ mujeres buscan la presidencia en 2024

Una de las “corcholatas” mejor posicionadas en el país es la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; sin embargo, aunque pareciera que lleva la delantera rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, hay más mujeres dentro de la política mexicana que han levantado la mano y podrían darle “batalla”.

A pesar de que faltan casi dos años para los comicios de 2024, al menos cinco funcionarias, aparte de Claudia Sheinbaum, han destapado sus intenciones de ser electas como candidatas presidenciales.

Entre las interesadas se encuentran legisladoras y gobernadoras de la oposición, incluso, una empresaria mexicana y legisladora de Morena externó su “gusto” por ser presidenta de México en las próximas elecciones.

¿Quiénes son las ‘corcholatas’ mujeres que buscan la presidencia en 2024?

Claudia Sheinbaum Pardo

En repetidas ocasiones, Claudia Sheinbaum ha dicho que “México está preparado para tener una mujer presidenta”, y ha contado con el apoyo de funcionarios como la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y el mandatario de Sonora, Alfonso Durazo.

Incluso, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México encabeza las preferencias para ser la abanderada de Morena, de acuerdo con la encuesta más reciente de El Financiero.

Beatriz Paredes

A pesar de que el PRI atraviesa momentos críticos dentro del partido y de la oposición, la senadora Beatriz Paredes no dudó en revelar sus intenciones de contender por la Presidencia de México, además de descartar sus “ganas” de ocupar la dirigencia nacional del tricolor.

Así lo dio a conocer Beatriz Paredes en una entrevista que le realizaron en agosto: “Yo mostré mi interés de participar, lo dije con gran entusiasmo y disposición, en caso de que sea elegida, pondré todo de mi parte. La vida me ha dado la experiencia, creo que es tiempo de que México tenga una mujer presidenta”, dijo.

Lilly Téllez

En ese mismo mes, la senadora Lilly Téllez se destapó como aspirante a la candidatura presidencial rumbo a 2024 y anunció giras por distintos puntos del país.

Frente al presidente nacional del PAN, Marko Cortés, la legisladora sonorense anunció que pronto empezaría a viajar por el país y adelantó que respaldará al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, si contiende por la candidatura presidencial.

Lilly Téllez ha dicho en reiteradas veces que buscaría este cargo con la finalidad de mandar al presidente Andrés Manuel López Obrador a la cárcel. Incluso, aseguró que es capaz de ganarle a Claudia Sheinbaum en los próximos comicios.

“No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidenta no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia”, sostuvo.

Maru Campos

Otra de las “corcholatas” que se han destapado es la gobernadora de Chihuahua, quien mencionó a inicios de junio que “le mueve” la idea de aspirar a la presidencia en 2024. La panista dejó ver sus intenciones cuando lleva apenas nueve meses en el cargo de gobernadora.

“(2024) Me mueve mucho. Tengo hambre, tengo determinación, creo que podemos trabajar muy fuerte por este país y creo que lo primero que se necesita es esa determinación y tener esa, el hambre por generar política pública, implementarla de forma correcta y no andar en las nubes”, apuntó en entrevista.

Margarita Zavala

Una de las funcionarias con más presencia de la oposición es Margarita Zavala, quien compitió por la presidencia de México en 2018 como candidata independiente y se ‘bajó’ de la contienda antes de las elecciones.

Sin embargo, la exprimera dama aseguró que no está alzando la mano por el Gobierno de la Ciudad de México en lugar de la presidencia, pero tampoco lo descartó. En una encuesta realizada por El Financiero en julio pasado, Margarita Zavala estuvo entre las tres personas con mayor preferencia.

Patricia Armendáriz

La empresaria, conductora de Shark Tank y diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, también destapó sus “ganas” de ser considerada en la contienda presidencial.

La chiapaneca reveló sus aspiraciones presidenciales en marzo de 2022 a través de sus redes sociales: “Creo que los empresarios de la 4T haríamos un excelente papel para tratar de llenar los zapatos de nuestro presidente López Obrador, así que anuncio yo también mis aspiraciones presidenciales. ¡Arriba las mujeres!”.