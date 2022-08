‘No es una ocurrencia’, dice Delfina Gómez sobre críticas a nuevo plan de estudios

Delfina Gómez, aún secretaria de Educación Pública (SEP), salió a la defensa del Nuevo Plan de Estudios de Educación Básica, -que arrancará su prueba piloto a partir de octubre de 2022- y afirmó que “no es una ocurrencia”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 29 de agosto, la funcionaria dio banderazo al ciclo escolar 2022-2023, con la asistencia de más de 24 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria y destacó la actualización de los contenidos de los libros de texto.

“El Plan de Educación Básica no es de una ocurrencia como en algunos medios he escuchado o he leído. Es producto de un trabajo que ha sido gracias no solamente a los maestros frente a grupo sino también expertos”, aseguró Delfina Gómez en Palacio Nacional.

En este contexto, la próxima candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México señaló los “avances” que hubo en la secretaria durante los 18 meses en los que estuvo enfrente de la Institución y subrayó los cuatro ejes fundamentales de su estrategia.

Planes y programas de estudios (Libros de texto gratuitos)

Dignificación del Magisterio

Programa La Escuela es Nuestra

Becas del Bienestar

Sobre el magisterio, Gómez Álvarez presumió el incremento salarial de hasta el 7.5 por ciento y la basificación de 650 mil plazas. Así como la priorización de maestras y maestros durante el proceso de vacunación contra el COVID-19.

En cuento a las Becas para el Bienestar Benito Juárez, se destacó que se han beneficiado a 3.8 millones de familias con alumnos en Educación Básica; 4.1 millones de beneficiarios de Educación Media Superior y 410 mil jóvenes beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.