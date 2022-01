AMLO cuestiona denuncias contra Pedro Salmerón: ¿Habrá tribunales como los de la Inquisición?

Después del posicionamiento de Panamá por el posible nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en el país centroamericano, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó si habrá “tribunales como los de la Inquisición” solo porque existen denuncias y señalamientos de algunos sectores contra el historiador.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario volvió a defender la postulación de Salmerón, quien tiene señalamientos de acoso sexual, y afirmó que su gobierno no reconsiderará su nombramiento pues lo consideran “una persona capaz” y “uno de los mejores historiadores de este país”.

“Manda una carta, dice la canciller de Panamá, a la cancillería de México. ¿Y? Ya entonces van a ver tribunales como los de la Inquisición? Nada más porque hay denuncias de sectores, de conservadores, algunos fachos”, dijo AMLO.

.@lopezobrador_ fue cuestionado sobre si reconsideraría la posibilidad de integrar a Jaime Bonilla a su gabinete, debido a las presuntas amenazas que el exgobernador lanzó en contra de la periodista Lourdes Maldonado: "¿Por qué hablar de eso ahora? Es como el caso de Salmerón". pic.twitter.com/phrFemqBOW — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 26, 2022

Ante la declaración, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre el contenido de la carta que envió Panamá a México; sin embargo, afirmó que desconoce su contenido y si hubo alguna respuesta por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“No sé, no conozco la carta. (¿Negaron beneplácito?) No sé qué cosa es lo que se plantea, la solicitud no se ha enviado todavía”, respondió el presidente.

“Me llamó la atención que ya estén respondiendo. Dónde están las bases. Primero es el beneplácito, después pasa al Senado. Es un procedimiento. ¿Cómo por adelantado? Es que el conservadurismo es así, no les gusta alguien y a darle fuerte”, afirmó.

Asimismo, el mandatario mexicano criticó a los medios de comunicación por “meterse con la familia de Pedro” y afirmó que el rechazo de Salmerón es por cuestiones ideológicas.

“Tenemos que tener toda la información porque si no, es el Reforma, el boletín del conservadurismo, el que pontifica y dice quién sí y quién no. Yo no estoy dispuesto a ceder en esas cosas.

Finalmente, López Obrador aseguró que si hay un juicio, si hay pruebas, y se le acusa en el Ministerio Público no defendería “de ninguna manera” a Pedro Salmerón.

“Pero nada más por la campaña mediática, por el linchamiento mediático, no. Qué no se ponen a ver también el daño que ocasionan, no solo a él, sino a sus familiares, ¿no debe haber cierto respeto?”, dijo.