Pablo Hiriart y Leonardo Kourchenko, entre las 5 columnas más leídas de la semana

Llega el último fin de semana de junio y ya estamos a la mitad del año. Los lectores de El Financiero nos favorecieron con estas cinco columnas, que se encuentran entre las más leídas de la semana que corrió del 21 al 25 de junio de 2021. Destaca la opinión de Pablo Hiriart, Leonardo Kourchenko y Enrique Quintana.

¿El origen del COVID-19 se originó en el mercado de Wuhan, China, por el consumo del murciélago? ¿El presidente Andrés Manuel López Obrador está realmente enojado por las elecciones del pasado 6 de junio? ¿Estamos cerca de una tercera ola de COVID-19 en México? Esto y más encontrarás en los cinco artículos de opinión más leídos de esta semana que está por concluir.

1. Se cae el cuento chino del murciélago

Dentro de dos meses, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos debe presentar un informe sobre el origen del COVID-19, como lo ordenó Joe Biden, escribe Pablo Hiriart en su columna Uso de Rázón. Afirma que se tambalea la historia del chino que desayunó una sopa de murciélago y se contagió de COVID en el mercado de Wuhan.

“Es una salida cómoda para evitar problemas políticos, pero la ciencia y el periodismo apuntan a que el virus causante de uno de los cataclismos sanitarios más letales de la historia salió del Instituto de Virología de Wuhan, en China”.

2. Regañiza en Palacio

El enojo poselectoral del presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó el pasado lunes 14 de junio en Palacio Nacional, con los 31 superdelegados estatales y algunos morenistas regionales, escribe Leonardo Kourchenko en su columna titulada La Feria. La reunión con el tabasqueño fue a puerta cerrada, dice.

“El mensaje fue claro, sin ambigüedades y con un tono más que enérgico: AMLO los acusó de soberbios, envanecidos, ambiciosos, vulgares, individualistas, buscando sólo su propio beneficio personal, peleando cotos de poder como si hubieran muchos proyectos: “Que les quede claro -espetó el presidente- proyecto sólo hay uno”. ¡Vaya regaño!”.

3. La tercera ola toca la puerta

Mientras no haya una proporción de vacunados más amplia, el riesgo de un rebote sigue persistiendo si se ignoran las precauciones básicas, comenta Enrique Quintana en su columna Coordenadas. El subsecretario Hugo López-Gatell admitió el miércoles que en la semana más reciente los contagios de COVID incrementaron 9 por ciento, y podría ser de 15 por ciento en esta semana que concluye, escribe.

“Pero, pareciera que ya sin su show de la tarde no le hacen mucho caso, pues aunque, por ejemplo, la Ciudad de México dejó el semáforo verde y pasó a amarillo a partir de este lunes, el Gobierno capitalino decidió continuar con el proceso de apertura, como si no hubiera existido ningún cambio”, señala.

4. Salvando a la soldada Claudia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sabe en qué momento se encuentra dentro de Palacio Nacional, y lo único que hizo la semana pasada, intramuros, fue aceptar los regaños y las instrucciones de someterse, escribe Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal.

“La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador a su equipo es: cuiden y protejan a Claudia Sheinbaum. Pero al mismo tiempo, la credibilidad hacia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que es su delfín para la candidatura presidencial en 2024, está lastimada. Los resultados electorales en la Ciudad de México fueron lo primero, y en público y en privado le ha reclamado el presidente que abandonó el trabajo con los grupos más necesitados de la capital federal”.

5. Espían a periodistas

La presente administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador democratizó el espionaje contra periodistas de una manera progresiva, con objetivos políticos, afirma Raymundo Riva Palacio. Comenta que el espionaje contra los profesionales de la información se está expandiendo a una velocidad que no se conoció en gobiernos anteriores.

“Se ha ampliado el número de funcionarios del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que están buscando las fuentes de información de periodistas o rastreando si tienen intereses ocultos que permeen sus opiniones. Este es un tema donde la prensa no suele denunciar porque, salvo que atrapen al Gobierno prácticamente in fraganti, no tiene forma de saber cuáles periodistas están sujetos a investigación”.