AMLO ‘tira línea’ a góbers de Morena en ‘comilona’: hay que defender principios de la 4T

Luego de agasajarlos con una comida típica en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los 11 gobernadores electos de Morena cumplir con los compromisos hechos con la ciudadanía y mantener los principios ideológicos de la cuarta transformación, aseguraron morenistas en entrevistas con medios de comunicación realizadas al concluir la reunión.

“Todos compartimos la satisfacción de haber logrado resultados electorales muy satisfactorios, y a partir de ahí el compromiso de todos de trabajar intensamente bajo los principios de la cuarta transformación, de tal manera que podamos cumplir fielmente los compromisos con la ciudadanía y que nos dieron el respaldo electoral que nos dio”, expresó Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo en Sonora.

El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana al inicio del sexenio añadió que se habló de la situación político electoral de cada entidad, y las prioridades que cada uno identifica.

“El compromiso de siempre que hacemos con el Presidente y con el pueblo, de trabajar siempre de la mano del pueblo: no robar, no mentir, no traicionar, bajo directrices ideológicas”, agregó Evelyn Salgado, gobernadora electa en Guerrero.

Evelyn Salgado Evelyn Salgado a su llegada a Palacio Nacional para su reunión con el presidente y los gobernadores electos de Morena. (Lucia Flores)

La llamada “Torita” destacó que le presumió el mandatario que iniciará gira de agradecimiento en donde avasalló en las elecciones del pasado 6 de junio

“Le platiqué que vamos a iniciar una gira de agradecimiento en Cochoapa, hablamos de Cochoapa porque en Cochoapa fue donde el PRI tuvo cero votos, el PAN tuvo cero votos, el PRD cero votos y Morena 300 votos, entonces vamos a iniciar ahí, una de las comunidades más pobres

“Fue muy contundente la decisión del pueblo de Cochoapa. Se lo platiqué al Presidente, y el Presidente está muy contento, me recordó que incluso él inició su gira cuando tomó protesta y su primer lugar de visita fue Cochoapa”.

Además de reunirse con el Jefe del Ejecutivo, los morenistas tuvieron un encuentro con Arturo Herrera, aún secretario de Hacienda, la cual Durazo Montaño indicó fue en términos generales, pues después cada gobernador tendrá reuniones individuales.

Evelyn Salgado La nueva gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, indicó que iniciará su gira de agradecimiento en Cochoapa. (Lucia Flores/Lucia Flores)

A su llegada y salida del encuentro, las gobernadoras más reacias a los medios de comunicación fueron Marina del Pilar Ávila y Layda Sansores, próximas administradoras de Baja California y Campeche.

Rubén Rocha, electo en Sinaloa; David Monreal, en Zacatecas; Lorena Cuellar, en Tlaxcala; Indira Vizcaíno, en Colima; Miguel Ángel Navarro en Nayarit; Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán; y Víctor Manuel Castro, gobernador electo en Baja California Sur, también asistieron al encuentro.