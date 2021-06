Durazo no ve liderazgo civil para conducir la Guardia Nacional

A pesar de que durante su creación defendía que la Guardia Nacional tuviera un mando civil, Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo en Sonora y exsecretario de Seguridad, respaldó la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de promover una reforma para que la corporación sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Con esa idea se creó, pero no hay un mando civil. Ya no me toca, perdón, era lo lo que yo decía cuando estaba ahí. No, no hay un liderazgo civil que tenga capacidad para conducir una organización que su base original está formada por exmilitares y exmarinos.

“Ésa es la razón fundamental y además tenemos que entender también que estamos en una época de un nivel de inseguridad con una paciencia cada vez menor de la ciudadanía respecto al tema. Consecuentemente la urgencia por mejorar los indicadores es cada vez mayor”, expresó en entrevista con medios de comunicación al concluir la reunión privada que tuvo con el Presidente en Palacio Nacional.

Además de exmilitares, la Guardia Nacional se creó con expolicías federales, aunque los menos. Actualmente, está a cargo del general Luis Rodríguez Bucio pero adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que lideró Durazo Montaño.

El gobernador electo resaltó que si bien hay avances en algunos indicadores, falta en homicidios dolosos.

Indicó que la corporación tiene que crear sus propios cuadros, pero eso lleva tiempo y requeriría de 250 mandos.

Resaltó que esta corporación, de la cual fue promotor, se debe complementar con las policías estatales y municipales, por eso en su administración ésta no tendrá más peso. El morenista indicó que actualmente la entidad cuenta con mil policías, se requieren 6 mil y él prevé subir hasta 4 mil elementos.

Se le cuestionó el por qué fue recibido por el Jefe del Ejecutivo cuando ayer éste manifestó que vería a los gobernadores electos hasta que concluyera la calificación de la elección, lo que justificó que - en su caso- su triunfo no está sujeto a ninguna impugnación.

Además, indicó que el Presidente le pidió colaborar para cumplir un compromiso de campaña que hizo desde 2012.

“Hablamos de convertir a Sonora en un programa piloto para la generación de energía solar, ese es un ofrecimiento que hizo el presidente en la campaña del 2012. Y un hombre de palabra como es me lo recordó, lo sacó y me pidió que hiciera mi parte para que él cumplir ese compromiso con Sonora”.

Dentro de los proyectos conjuntos, destacó que también se consolidaría el plan de justicia para la comunidad Yaqui.