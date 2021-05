Que la Suprema Corte se haga responsable y diga si Cabeza de Vaca tiene fuero o no: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que le gustaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) informe si el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tiene o no fuero político.

“En lo relacionado con el señor Cabeza de Vaca, a mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad, que diga si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el poder judicial su responsabilidad, que todos actuemos de manera responsable”, apuntó.

El 30 de abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de procedencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para desaforar al gobernador. La Fiscalía le acusa de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Sin embargo, el mismo día, el Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó un Punto de Acuerdo para declarar improcedente el desafuero.

Y el pasado 14 de mayo, el Ministro Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó la controversia constitucional, promovida por el Congreso de Tamaulipas, contra el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, “por notoria y manifiesta improcedencia”.

Por otro lado, el fiscal general Alejandro Gertz Manero impugnó ante el presidente de la SCJN la resolución de González Alcántara, pues con ella se decidió que García Cabeza de Vaca mantenía el fuero.

Y esta semana, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra el gobernador.