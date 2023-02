Tiba Ali: Protestan por el asesinato de una youtuber en Irak a manos de su padre

Decenas de manifestantes se reunieron este domingo en Irak para denunciar el llamado “asesinato por honor” de una estrella de YouTube, de 22 años, que supuestamente fue estrangulada por su padre, lo que alimentó los pedidos de reformas legales para proteger a las mujeres.

El portavoz del Ministerio del Interior, Saad Maan, anunció el viernes 3 de febrero que Tiba Ali fue asesinada el 31 de enero en la ciudad central de Diwaniyah por su padre, quien luego se entregó a la policía. Los informes dicen que el padre estranguló a Ali mientras ella dormía.

Grupos defensores dieron la voz de alarma sobre la violencia contra las mujeres en Irak y la necesidad de reformar la legislación para imponer castigos más severos.

Los manifestantes portaban pancartas condenando el asesinato y exigiendo reformas legislativas. “No hay honor en el crimen de matar mujeres”, decía un cartel.

El artículo 41 del código penal del país permite a los maridos “disciplinar” a sus esposas, lo que incluye palizas, mientras que el artículo 409 reduce las sentencias para los hombres que matan o lesionan permanentemente a sus esposas o parientes femeninas a causa de adulterio.

Rosa al-Hamid, activista del grupo de la sociedad civil Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak, instó a las autoridades a aprobar un proyecto de ley contra la violencia doméstica que está frenado en el Parlamento desde 2019.

“Tiba fue asesinada por su padre bajo justificaciones tribales que son inaceptables”, dijo a la AP.

El departamento de policía de la ciudad de Diwaniyah y la administración del hospital se negaron a comentar a la AP sobre la muerte de Ali.

Tiba Ali vivía en Estambul, Turquía, y tenía un canal de YouTube con más de 20,000 suscriptores que documentaba la vida en la ciudad turca junto a su novio nacido en Siria, un inversionista inmobiliario. En su primer video de YouTube, en noviembre de 2021, Ali dijo que se mudó a Turquía para continuar su educación, pero decidió quedarse porque disfrutaba la vida allí.

Según los informes, su padre no estaba de acuerdo con la mudanza ni con sus planes de casarse con su pareja. Maan dijo que Ali y su padre tuvieron una acalorada disputa durante una visita a Irak, y que el día antes de su asesinato, la policía de la comunidad local intervino para ayudarlos a llegar a un acuerdo.

La ONG iraquí Support Her Organization for Women’s Rights compartió grabaciones de voz que, según los informes, Ali envió a sus amigos la noche antes de que la mataran. En la grabación, confronta a su madre y su padre por no regresar a Irak después de que su hermano la agrediera sexualmente. El audio termina con su padre gritando y golpeándola mientras ella grita de dolor.

La AP no pudo verificar de forma independiente la autenticidad del audio.