Mercado Libre Experience 2025 cierra con una visión renovada del futuro digital

Concluyó la edición 2025 de Mercado Libre Experience, bajo el lema “Juntos transformamos el futuro”, consolidándose durante dos días como el foro más relevante del comercio digital en México. Con una asistencia de más de 10,000 participantes, el encuentro ofreció una agenda repleta de conferencias magistrales, casos de éxito, lanzamientos exclusivos y espacios de networking, además de experiencias tecnológicas centradas en la evolución del e-commerce, las fintech y la inclusión digital en la región.

Mercado Libre Experience

En su jornada de cierre, el evento reunió a directivos de empresas de distintos sectores para reflexionar sobre la conexión entre marcas y consumidores en la era digital. En el panel “Conexión de las grandes marcas”, participaron María Florencia Bameule, directora de Marketing Commerce de Mercado Libre México; Karen Goldberg, CMO de Samsung Electronics México; Sara Silva, head de Marketing de Giant Motors LATAM, y Andrés Pulido, head de eCommerce de Danone. La conversación, moderada por Alejandra Restrepo, directora de ADS Mercado Libre México, giró en torno a cómo las compañías están integrando soluciones digitales para fortalecer su relación con los usuarios y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Además de los paneles, los asistentes tuvieron acceso a workshops prácticos enfocados en las necesidades actuales de las industrias. Entre ellos destacaron “Mercado Pago: Vende más y más fácil con nuestras soluciones”, donde se mostraron herramientas para ampliar la cobertura de negocios; y “Soluciones logísticas para productos de grandes dimensiones”, que abordó los retos de transporte y distribución en categorías clave.

Uno de los espacios más concurridos fue “Historias que inspiran: claves del éxito de emprendedores que crecieron con Mercado Libre”, en el que Alejandro Caballero, director senior de Marketplace Hardlines de Mercado Libre México, compartió la visión de la compañía sobre el futuro del comercio electrónico en la región. Subrayó que la innovación tecnológica y la inclusión financiera son pilares para que más negocios puedan crecer de manera sostenible.

Desde su lanzamiento, Mercado Libre Experience se ha posicionado como un punto de encuentro para marcas, emprendedores, líderes de negocios, medios y creadores de contenido. Este año, el evento reafirmó la relevancia del ecosistema de Mercado Libre como catalizadores de la transformación digital en México.

La agenda incluyó conferencias, talleres y espacios de networking diseñados para mostrar de primera mano las herramientas que están cambiando la manera de comprar, vender, pagar, cobrar e invertir en la región. Con ello, Mercado Libre busca fortalecer su papel como aliado estratégico de empresas y emprendedores que buscan competitividad en un mercado cada vez más digitalizado.

Con una participación diversa y un enfoque en innovación, la Mercado Libre Experience 2025 dejó en claro que el futuro del comercio en la región será cada vez más digital, colaborativo y centrado en el usuario.