Amigos ¿y rivales? Así es la relación de Kylian Mbappé y Lionel Messi en el PSG

Este domingo, Argentina y Francia se enfrentarán en la final de Qatar 2022 por la Copa del Mundo. Si ganan los franceses, refrendarían su título y se convertirían en bicampeones; en cambio, si los argentinos vencen, serán los nuevos campeones.

Los jugadores estrella de cada una de las selecciones, Lionel Messi y Kylian Mbappé, tienen una cosa en común: ambos militan en el Paris Saint-Germain, equipo de la Ligue 1.

El argentino llegó al PSG en 2021, por lo que se encontraba en periodo de adaptación y en más de una ocasión se llegó a decir que entre el francés y el argentino había roces, por lo que su relación no era la más cordial.

¿Cómo es la relación de Mbappé y Messi en el PSG?

A pesar de todos los rumores que existen sobre los futbolistas, ellos mismos han hablado sobre la relación que mantienen dentro y fuera de la cancha; incluso, un tercero se posicionó ante la ola de especulaciones existentes.

El español Ander Herrera, que jugó a lado de los astros del futbol en el PSG, compartió cómo era la relación entre ellos en los vestidores.

“Se llevaban de forma natural. [...] Solía leer historias sobre ellos cuando estaba ahí, que eran un problema y que se peleaban. Yo estaba dentro del vestuario y no había ninguna pelea. Exageran todo por las estrellas que son. Ahora no estoy ahí, pero he leído las historias y no las creo porque he estado ahí”, dijo en una entrevista para ESPN en octubre pasado.

Messi: ¿cómo se lleva con Mbappé?

El mismo 10 argentino ha tocado el tema de la relación que mantiene con su compañero en el cuatro parisino, aclarando que no existe enemistad entre ellos.

“Con un jugador como él -Mbappé- es fácil llevarse bien, además habla español perfecto, así que también hemos hablado bastante fuera del terreno de juego. Eso facilita. Hace poco que he llegado y todavía es prematuro sacar conclusiones, pero estoy seguro que irá bien”, expresó en octubre de 2021 a France Football.

En febrero de este año volvió a tocar el tema de convivir con jugadores como Di María, Neymar y Mbappé, aclarando que al único que no conocía antes de jugar con el PSG era al futbolista de 24 años, y mencionó que le gustaba tener la oportunidad de hacerlo.

“Sobre todo conocernos dentro del campo para intentar de relacionarnos mejor, de ver cómo nos sentimos cómodos el uno con el otro y obviamente que es muy lindo estar en la cancha con los mejores”, compartió en aquella ocasión.

Mbappé también ha hablado sobre Messi

Meses después de que entrara ‘Leo’ al PSG, el futbolista francés declaró en febrero pasado que, a pesar de la amplia trayectoria que posee Messi, era necesario adaptarse a un nuevo club.

“Es un gran jugador y me alegro por él. Se está adaptando a una nueva vida, una nueva ciudad, un nuevo club y es necesario adaptarse. Aunque ganes siete Balones de Oro, hay que adaptarse también, es así”, mencionó, y agregó que era fácil hacer mancuerna con él dentro del campo de juego.

“Si tenemos un gran Messi, es mejor. Es fácil jugar con él. Es un gran jugador y siempre quise jugar con grandes jugadores. Los grandes jugadores están hechos para jugar con grandes jugadores”, agregó.