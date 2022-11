Y apenas es en inicio: Escándalos de la FIFA en los primeros días del Mundial 2022

El pasado 20 de noviembre se llevó a cabo la inauguración del Mundial de Qatar 2022, que ha estado lleno de polémicas no solo por parte de algunas aficiones o figuras del balompié, sino por la misma entidad que la rige: la FIFA.

Desde que Qatar fue elegido como sede para el Mundial de 2022, hubo desacuerdos por parte de deportistas y países, quienes consideraban que una fiesta mundialista, donde predominan los valores de la paz y unión entre naciones, no podía estar organizada por un país señalado de violar Derechos Humanos.

Escándalos de la FIFA durante Qatar 2022

A cuatro días de iniciada la Copa del Mundo, la FIFA ha sido objeto de algunas polémicas y escándalos alrededor del torneo, que implican sobornos y prohibiciones a la libertad de expresión de las distintas selecciones.

Directivo de la FIFA declara que es gay; Gianni Infantino defiende a Qatar

Un día antes de que arrancara la Copa del Mundo, Bryan Swanson, director de comunicación de la FIFA, reconoció que es gay y dijo sentirse respaldado por la organización.

“Me gustaría decir algo usando esta plataforma. Me siento aquí en Qatar en una posición privilegiada, frente a todo el mundo, como hombre gay (...) He pasado algún tiempo trabajando al lado de Infantino. Soy gay como también lo son otros muchos en la FIFA y siempre me he sentido respaldado”, dijo ante los medios.

En su discurso, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró sentirse “árabe, gay y trabajador migrante”, por lo que pidió criticarlo a él y no a Qatar como sede del torneo más importante del futbol.

Asimismo, calificó los comentarios negativos como injustos e hipócritas y defendió la inclusión que rige en el organismo. “No dividan, el mundo ya está suficientemente dividido. Organizamos una Copa del Mundo, no una guerra”.

FIFA sanciona selecciones por portar brazalete arcoíris

En días pasados, la FIFA comunicó la imposición de sanciones deportivas a las selecciones cuyos capitanes pretendieran llevar el brazalete ‘One Love’ en apoyo a la comunidad LGBT+ y como símbolo de inclusión y diversidad.

“Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA que creemos que no tiene precedentes”, dijeron las asociaciones en un comunicado conjunto. Inglaterra, Gales, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Suiza son las selecciones afectadas por esta decisión.

Selección de Alemania protesta contra la FIFA; se dicen amenazados

Los jugadores de la selección de Alemania se taparon la boca en la foto de equipo antes de su primer partido en el Mundial en protesta contra las acciones de la FIFA acerca de sus planes de portar un brazalete antidiscriminación contra la anfitriona Qatar.

El equipo se colocó para la formación tradicional antes del saque inicial ante Japón y los 11 jugadores se cubrieron la boca con la mano derecha.

“Fue un gesto del equipo, de nosotros, de que la FIFA nos está amordazando”, dijo el técnico de Alemania Hansi Flick.

FIFA investiga a Ecuador y México por gritos discriminatorios

En un acto de ‘reivindicación’, la Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió este miércoles un expediente en contra de la Federación Mexicana de Futbol por los cánticos de los aficionados nacionales durante el debut de la selección en el Mundial de Qatar ante Polonia.

El procedimiento comenzó en función del artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, que se refiere a la discriminación. Por esta misma razón, la Asociación Ecuatoriana de Futbol también se hizo acreedora a un expediente en su contra.

La FIFA incluyó a un árbitro ¿corrupto?

el árbitro Janny Sikazwe se ha ganado un lugar entre los consentidos de la Comisión de Arbitraje de la FIFA, por lo que estuvo presente en el partido entre Canadá y Bélgica en el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, iene un largo historial de situaciones polémicas dentro de la cancha, como pitar antes de tiempo, ‘perdonar’ faltas e incluso incurrir en actos de corrupción.