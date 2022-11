FIFA homofóbica: 7 selecciones no portarán brazalete arcoíris por amenaza de amonestaciones

Siete selecciones de Qatar 2022, incluida Inglaterra, no usarán el brazalete de arcoíris en señal de solidaridad con los derechos LGBTQ, cediendo a la presión de la FIFA ante la amenaza de que los jugadores sean amonestados por mostrar su apoyo a la comunidad.

Las asociaciones de futbol de Inglaterra, Gales, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Suiza informaron este lunes que tomaron la decisión ante la amenaza de la FIFA de que los capitanes que usen los brazaletes OneLove enfrenten “sanciones deportivas”.

“Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentar sanciones deportivas, incluidas las amonestaciones, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten usar los brazaletes en los partidos”, dijeron las asociaciones en un comunicado. declaración conjunta.

“Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA que creemos que no tiene precedentes”. Algunas asociaciones esperaban que los equipos enfrentaran multas por infringir las reglas del uniforme en lugar de sanciones deportivas.

Varios equipos europeos manifestaron su intención antes del comienzo del torneo de usar los brazaletes en apoyo de los derechos LGBTQ en medio de un torneo que se lleva a cabo en Qatar, nación donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal.

FIFA muestra una cara conocida: la hipocresía

“Hace dos días, el presidente de la FIFA habló de inclusión, pero esta decisión muestra quién es realmente”, dijo el activista por los derechos LGBTQ, Peter Tatchell, en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Insto a los capitanes de equipo en sus conferencias de prensa posteriores a los partidos a que dediquen solo 30 segundos a hablar en favor de los derechos de las mujeres, las personas LGBT y los trabajadores migrantes. Eso tendría un gran impacto”, añadió.

La controversia es el último problema en un inicio ‘tumultuoso’ para Qatar 2022, luego de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, provocó una reacción violenta en un discurso en el que dijo: “Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento discapacitado”.

Hablando el sábado y abordando las críticas por haber elegido a Qatar como sede del torneo (dado su grave historial de violaciones de derechos humanos; igualdad de género y muertes de trabajadores migrantes), el directivo afirmó que “sé lo que significa ser discriminado”.

En respuesta a las solicitudes de las asociaciones de fútbol, la FIFA dijo que los capitanes de todos los equipos podrán usar un brazalete de No Discriminación.