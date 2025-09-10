Rosa Nelly Trevinyo: Armani, Sucesión “Haute Couture”

Giorgio Armani, el diseñador de moda de tercera edad más activo del planeta (91 años) murió el pasado 04 de Septiembre, dejándonos valiosas lecciones sobre gestión y trascendencia de la empresa familiar.

Nacido en Piacenza (1934), Armani vivió los estragos de la guerra, lo que le inspiró a estudiar medicina. Con todo, luego de cumplir su servicio militar, abandonó los estudios. Encontró una oportunidad como aparadorista en La Rinascente (grandes almacenes en Milán) donde se empapó del mundo del diseño, que le apasionó. Pronto ascendió a comprador de ropa masculina. Y en los 70s, trabajó con el sastre y diseñador, Nino Cerruti, con quien perfeccionó sus conocimientos sobre cortes, tejidos y confección.

Lección # 1: Para Emprender, NO hay Edad.

El 24 de julio de 1975, a los 41 años de edad, con el capital que obtuvo por la venta de su Volkswagen Beetle, fundó, en compañía de su socio Sergio Galeotti (quien murió en 1985) su propia marca. Inicialmente, la sociedad Giorgio Armani S.p.A. se dedicó exclusivamente a moda masculina; sin embargo, un año más tarde y coincidiendo con la llegada de su hermana Rosanna a la empresa, Armani incursionó también en moda femenina.

Lección # 2: Piensa en tu Cliente.

Su visión rompía con la rigidez de los trajes clásicos y ofrecía prendas cómodas y funcionales. “Diseño para la gente real. Pienso en nuestros clientes constantemente. No hay ninguna virtud en crear ropa o accesorios que no sean prácticos… Un buen diseño consiste en hacer que la gente se sienta cómoda, no solo en ser estéticamente agradable”.

Lección # 3: Confía en Tí. Descubre tu Ventaja Competitiva y Poténciala.

“No soy ni modisto ni sastre, pero siento que soy alguien que crea un estilo”. Armani creó un estilo singular, reconocible por la sobriedad de sus líneas y el protagonismo de los tejidos. Un estilo simple, atemporal y elegante. “Estoy convencido de que la simplicidad es fuerza. Lo simple nunca es el punto de partida, siempre es el punto de llegada”.

Lección # 4: Sé Coherente. “Permanece Fiel a Ti Mismo y a tu Filosofía”.

Armani fue fiel creyente de que el estilo prevalece y las modas son pasajeras. “No creo en jugar con la moda… Creo en mi visión… [Y] cuando creo en algo, soy como un perro con un hueso, nunca me rindo. No es que sea tan inteligente, es que no dejo de trabajar en ello”.

Una parte esencial de su filosofía era la independencia. Por eso, Giorgio, a diferencia de otros diseñadores, se negó a cotizar en bolsa, nunca vendió su marca ni permitió la entrada de inversionistas. Su prioridad: el control creativo, y para tenerlo, debía mandar en la empresa (controlar la toma de decisiones). Armani dirigió personalmente cada colección, asegurando que su estilo y filosofía se mantuvieran intactos: “Mientras yo esté aquí, seré el jefe; mi vida es mi trabajo; ya habrá tiempo para otros cuando yo haya desaparecido”.

Lección # 5: Diversifica y Adáptate.

Además de revolucionar la moda masculina y femenina, construyó uno de los imperios más diversificados del sector. El Grupo Armani abarca hoy desde ropa y accesorios hasta perfumería, cosméticos, bienes raíces, diseño de interiores y hotelería (hoteles en el Burj Khalifa de Dubái y en Milán). También incursionó en confitería (Armani Dolci), flores (Armani Fiori), restaurantes, cafés, clubes nocturnos y hasta museos (Armani Silos). Como él mismo apuntó: “La sociedad cambia y yo cambio con ella”.

Lección # 6: En Temas de Dinero, Humildad y Prudencia Financiera.

Grupo Armani da trabajo de forma directa a 10,500 trabajadores, cuenta con 12 plantas de producción y dispone de 2,704 tiendas repartidas en 60 países. El patrimonio personal de Giorgio Armani está estimado en € 11,000 millones de euros. Sin embargo, pese a esa riqueza, Armani se autodefinía como un hombre prudente. “Incluso cuando me he convertido en una persona acomodada, he actuado con cautela. Siempre he considerado vulgar la exhibición del dinero… La elegancia, no llama la atención”.

Lección #7: Planificar la Sucesión, Toma Tiempo.

Armani sabía que no era eterno. Como nunca se casó ni tuvo hijos, ideó un plan de sucesión que le permitiera garantizar la independencia y trascendencia de su empresa cuando él no estuviera —un proceso que le llevó más de 10 años.

“Un día tendré que ceder el control y concluir mi trayectoria como diseñador, y llevo tiempo pensándolo, porque quiero que el fruto de tanto trabajo, esta empresa a la que le dediqué toda mi vida y energía, perdure durante mucho tiempo, incluso sin mí… He preparado un plan de sucesión con mi pragmatismo programático habitual y gran discreción”.

Justamente, como parte de este plan, creó, en 2016, una fundación. La Fondazione Giorgio Armani, cuya misión es preservar el legado del diseñador, jugará un papel crucial en la era “post-Giorgio”, tomando decisiones estratégicas y gestionando las utilidades de la empresa.

Lección #8: Las Buenas Intenciones, No Bastan.

También en 2016, Giorgio, con un equipo de asesores, redactó nuevos estatutos de la futura Giorgio Armani S.p.A. Aprobados en asamblea extraordinaria en 2016 y complementados en septiembre de 2023 con la introducción de acciones sin derecho a voto, los estatutos incluso prevén la posibilidad de una fusión y/o salida a bolsa, pero solotranscurridos cinco años después de su fallecimiento. Las fusiones, escisiones, modificaciones de los estatutos y ampliaciones de capital requieren mayoría reforzada —75 % de los votos en una asamblea extraordinaria.

No obstante, es mediante el “Artículo 4: Objeto. Principios Fundacionales”, a través del cual Giorgio se aseguró de que su filosofía y visión se convirtieran en compromisos. Y es que, ahí se establecen directrices innegociables: el “nivel adecuado de inversión”, la “gestión financiera equilibrada”, la “reinversión de beneficios” (distribución máxima del 50% de las utilidades a los accionistas); la “diversificación y segmentación de las distintas marcas de la compañía, manteniendo la coherencia en estilo, imagen, producto y comunicación”; la “atención a la innovación, la excelencia, la calidad y la sofisticación del producto”; un “enfoque cauteloso en las adquisiciones” y únicamente para “desarrollar habilidades que no existen internamente”; la “prioridad al desarrollo global continuo de la marca Armani”, etc.

Lección # 9: Prioriza la Gobernanza & el Balance de Poder.

Para Giorgio, la magia estaba en estructurar una gobernanza que fuera resiliente. Además, al igual que en sus creaciones, el balance era esencial. Por ello, estableció varias clases de acciones, con derechos de voto y gobernanza diferenciados.

Existen 6 clases de acciones con derecho a voto —de la A a la F, además dos clases de acciones sin derecho a voto. Los accionistas serie A tendrán el 30% del capital, los de la serie F el 10% y todos los demás el 15% cada uno. Sin embargo, cada acción A les dará derecho a 1.33 votos y cada acción F a 3 votos (votos ponderados). En breve, A+F, a pesar de tener el 40% del capital, tendrán más de la mitad de los votos. Se prevé que la Fondazione Giorgio Armani se coloque en estas dos categorías de acciones.

Adicionalmente, en un Consejo de Administración compuesto por ocho miembros, los accionistas serie A tienen derecho a nombrar 3 Consejeros, incluido el Presidente, y los accionistas serie F, 2 Consejeros, incluido el Director General. Los consejeros A y F poseen, juntos, poder de veto decisivo en decisiones estratégicas.

Aunque Armani no tuvo hijos, los herederos identificados incluyen a su hermana Rosanna, sus sobrinas Silvana y Roberta, su sobrino Andrea Camerana y su colaborador de largo plazo, Pantaleo Dell’Orco. Todos ellos integran el Consejo de Administración. Además, Silvana y Dell’Orco lideran el diseño desde hace décadas, Roberta dirige la división de entretenimiento y relaciones VIP y Camerana encabeza las acciones de sostenibilidad.

Lección 10: Aspira a Más & Desarrolla tus Dones.

Armani trabajó hasta el final, e incluso, en sus últimas colecciones, revisaba cada uno de los looks antes de sacar a sus modelos a la pasarela. Su mantra era que la excelencia, “… y la necesidad de tener siempre nuevas metas y alcanzarlas, es un estado mental que aporta un profundo significado a la vida”. Fue eso, precisamente, lo que lo mantuvo vivo, activo y le permitió cumplir 50 años al frente de su empresa.

En Resumen: Giorgio Armani hizo con su sucesión lo que mejor sabía hacer: Un diseño de alta costura simple, elegante y completamente hecho a la medida.

¿Así o más claro?

