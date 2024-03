Rosa Nelly Trevinyo: Semana Santa, tiempo de resurgir

Existen costumbres que aprendemos en familia y transmitimos de generación en generación. La Semana Santa es una de ellas. Y es que, sin importar nuestra fe, estos días de descanso nos invitan a tomarnos un tiempo para reflexionar, aprender, cambiar actitudes y fortalecer nuestras relaciones.

Tan es así que, numerosas familias empresarias aprovechan la Semana Mayor para convivir, comunicarse, aprender y reavivar su fe. ¿Qué actividades realizan? Desde salir de vacaciones juntos, organizar asambleas familiares y ejercicios de integración y formación, hasta asistir a misas de acción de gracias o talleres de perdón y reconciliación.

La Semana Santa invita a la renovación. De hecho, la propia palabra “Pascua” quiere decir “paso” y supone una transformación. Para los judíos indica el cruce del Mar Rojo: el paso de la esclavitud a la libertad. Para los católicos, la Resurrección de Cristo: el paso de la muerte a la vida eterna. Para los agnósticos, la superioridad del espíritu sobre la materia: el paso de lo tangible a lo trascendente. Y para los antiguos romanos, egipcios, germanos y celtas (Pascua pagana), el paso del invierno a la primavera: una promesa de vida; una señal de que el mañana será mejor.

Independientemente de cómo y por qué celebremos este tiempo privilegiado, los invito a que, como familia empresaria, nos demos la oportunidad de compartir y estrechar lazos familiares. ¿Cómo? Practicando la humildad, aprendiendo a perdonar y fortaleciendo la esperanza.

1. Practicando la Humildad

Para lograr armonía en las relaciones familiares-empresariales, es fundamental priorizar el “nosotros” sobre el “yo”. Una forma de hacerlo es favoreciendo la humildad. ¿Cómo cultivamos la humildad en la familia empresaria? 1) Aprendiendo a decir, de corazón, “lo siento”, 2) dando las “gracias” continuamente, y 3) teniendo la disposición de escuchar al otro con la intención de entenderlo, no de juzgarlo o justificarnos.

Una actividad de integración que les recomiendo para nutrir el valor de la humildad en la familia empresaria es crear una Canasta de Bendiciones. ¿De qué se trata? Pon en el centro de la mesa una canasta de Pascua y pídele a cada miembro de la familia que en una tarjeta escriba por qué se siente agradecido. Depositen sus mensajes en la canasta y después de la cena, tomen turnos para sacarlos al azar, leerlos en voz alta y adivinar quién los escribió. Conforme se vayan leyendo los mensajes, los miembros de la familia pueden compartir más sobre sus experiencias y reflexiones.

2. Aprendiendo a Perdonar.

¿A quién no le han herido las acciones o palabras de un familiar? Estas heridas pueden causar dolor. Sin embargo, acumularlas genera resentimiento, amargura y hostilidad. Si no aprendemos a perdonar, perderemos la posibilidad de mantener conexiones valiosas en nuestra vida. El perdón es una decisión que nos permite sanar y avanzar. Y aunque no implica olvidar el daño causado o lograr siempre una reconciliación, sí comporta “soltar” el resentimiento.

¿Cómo desarrollamos la capacidad de perdonar? 1) Reconociendo el daño. 2) Identificando y aceptando nuestras emociones: ¿Me sentí humillado? ¿Decepcionado? 3) Admitiendo nuestra responsabilidad: ¿He puesto demasiadas expectativas en alguien? ¿No he expresado mis objetivos o necesidades claramente? 4) Tomando la decisión de perdonar. Si es posible (y no hubo abuso), acercándonos al miembro de la familia y facilitando la reconciliación—la empatía, la compasión y el aprendizaje son clave. 5) Comprometiéndonos. De nada sirve reconciliarse “de boca”, si luego, las “acciones” no son consistentes. Si nos causan las mismas heridas una y otra vez, hay que perdonar y establecer límites para protegerse a uno mismo.

3. Fortaleciendo la Esperanza.

Nutrir la esperanza entraña consolidar la ilusión, a nivel familiar, de que si nos esforzamos y trabajamos en conjunto, las cosas mejorarán. ¿Cómo robustecer la esperanza en la familia empresaria? La forma más trascendente de hacerlo es ratificando la unión familiar. Es decir, construyendo, con acciones, la confianza de que estarán y estaré ahí en caso de que yo o algún otro miembro de la familia lo necesite.

El saber que contarán conmigo y contaré con ellos (apoyo incondicional) en los momentos difíciles, nos ayudará a sentirnos fuertes, a ser optimistas y resilientes. Es una manera de reafirmar el juramento de amor, compromiso, solidaridad y subsidiariedad de cada individuo hacia la familia empresaria, otorgándonos la certeza de que podemos enfrentar la adversidad “en compañía”. Sabernos bien acompañados, nos impulsa y tranquiliza. Bien dicen por ahí: “Si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado”.

En resumen: Aprovechemos estos días de Semana Santa no sólo para divertirnos y descansar, sino también para reflexionar, perdonar, corregir y resurgir como familia empresaria.

¿Qué estás esperando?

Escríbeme: rosanelly@trevinyorodriguez.com o contáctame vía LinkedIn, Twitter o Facebook.