Rosa Nelly Trevinyo: El poder de las Fundaciones Familiares

Cuando hablamos de filantropía y de transformación social es común hablar de fundaciones familiares. Una fundación familiar es una organización sin fines de lucro que las familias empresarias crean para apoyar causas sociales. ¿Qué tipo de causas sociales? Depende… Cada familia empresaria las elige de acuerdo a los intereses de sus fundadores, a su historia familiar-empresarial o al proyecto de vida de sus integrantes.

¿Qué ganancias otorga una Fundación Familiar a una familia empresaria multigeneracional? En mi experiencia como asesor familiar-empresarial y miembro del patronato, he encontrado que, bien gestionadas, las fundaciones familiares donan a sus miembros por lo menos 5 beneficios:

1. Unidad & Compromiso

Más allá de las ventajas fiscales que implica manejar los donativos de una forma conjunta, una fundación familiar es un medio para promover la unidad y el compromiso en la familia empresaria. Tener un proyecto filantrópico nos otorga un propósito común, dándonos la oportunidad de vivir y transmitir los valores de la familia. Además, como las fundaciones familiares suelen ser dirigidas por sus miembros, todos, incluso aquellos que no están directamente relacionados con la empresa familiar o tienen carreras afines, juegan un papel de liderazgo a la hora de abordar algunos de los mayores desafíos del mundo.

2. Identidad, Pertenencia e Inclusión

Participar en una fundación familiar nos permite apreciar lo que, como familia extendida y multigeneracional, seguimos teniendo en común—nuestra esencia. Trabajar con otros miembros de la familia en temas filantrópicos nos ayuda a convivir y a compartir la felicidad que produce el poder cambiarle la vida a otros. Además, es una forma de practicar cómo alinear voluntades y tomar decisiones “en conjunto”—como futuros socios que seremos. Las actividades filantrópicas refuerzan las relaciones familiares, impulsan la satisfacción de pertenecer a la familia empresaria (orgullo e identidad) y mejoran la autoestima.

3. Educación Empresarial-Financiera & Responsabilidad Social

Involucrarse en la fundación familiar es una oportunidad para formarse en temas empresariales y financieros, e.g. inversiones, elaboración de presupuestos, selección de organizaciones benéficas a apoyar, análisis de resultados. Aunque existen varias formas de financiar una fundación—designando un porcentaje de entre el 2 y 5% de las ganancias del negocio para su operación o dotándola de un patrimonio propio o endowment—todas tienen recursos limitados. Sus miembros deben generar ingresos y/o ahorros, y obtener el mayor retorno social posible. Como el dinero de la fundación nunca será de ellos, la fundación familiar es un entorno ideal para enseñar a la siguiente generación a ser responsable con la comunidad y a “poner los pies en la tierra”—reconocer lo afortunados que son.

4. Nuevas Vocaciones Profesionales

Crear o dirigir una fundación familiar puede ser una buena salida para aquellos empresarios que están pensando en retirarse. Y es que, a través de la fundación familiar, se pueden liderar proyectos apasionantes. De hecho, la filantropía suele convertirse en una nueva vocación profesional para la generación saliente—lo que yo llamo una reinvención profesional del empresari@. Es importante resaltar que, al igual que el negocio familiar, la fundación deberá contar también con un plan de sucesión claro que le ayude a enfrentar la transición de liderazgo en el futuro. De no hacerlo, podría poner en peligro su supervivencia y trascendencia social.

5. Sostenibilidad & Rentabilidad de la Empresa Familiar

La fundación familiar puede “darle a ganar” a la empresa familiar. En concreto, el compartir con los empleados las actividades filantrópicas (i.e. voluntariado) puede concederles un sentido de propósito y pertenencia, impactando la cultura y moral organizacional—y por consiguiente, los resultados del negocio. Además, las actividades de la fundación también pueden ayudar a la empresa a sensibilizarse sobre los retos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Gestionar estos factores (ESG) la ayudará a tomar mejores decisiones, incrementar su competitividad, productividad y reputación, y generar confianza entre sus stakeholders.

Importante: Ayudar a otros siempre es redituable, porque al ayudar a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. No obstante, hay que tener claro que una fundación familiar: 1) NO resuelve disputas familiares y 2) NO es una agencia de colocaciones. Cuando las rivalidades familiares son monumentales, crear una fundación familiar NO ayudará. Cuando la familia empresaria utiliza erróneamente a la fundación como un “refugio” para los miembros de la familia que no pudieron construir una carrera profesional exitosa, el impacto social se verá mermado.

En resumen: “Es mucho más difícil donar dinero, que hacer dinero” (Warren Buffet). Y es que, cualquiera regala dinero, más no cualquiera lo regala, asegurándose de que éste se use para lograr el mayor impacto social posible. Cuando estamos interesados en la transformación social, donar se vuelve una tarea desafiante… Y es que, construir un legado familiar-empresarial conlleva no sólo crear y nutrir la riqueza, sino también, saber compartirla.

¿Así o más claro?

Escríbeme: rosanelly@trevinyorodriguez.com o contáctame vía LinkedIn, Twitter o Facebook.