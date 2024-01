Rosa Nelly Trevinyo: 5 Pasos para Superar Una Traición Familiar

La traición en la familia empresaria es un tabú. No obstante, la realidad es inminente. Existen cónyuges, hermanos, hijos o primos que con sus acciones, en la familia o el negocio, rompen los lazos de confianza y lealtad construidos a lo largo del tiempo.

Lidiar con una traición en la familia empresaria es complejo. Primero, porque nadie se la espera; y segundo, porque el proceso de duelo por la pérdida de confianza se da en circunstancias poco ideales para sanar las heridas. Por ejemplo, en medio de un conflicto familiar, durante las negociaciones “forzadas” de una compra-venta de acciones, o mientras se realizan acusaciones y amparos legales.

Independientemente del motivo—i.e. individualismo y ambición, diferentes valores e intereses de los miembros de siguiente generación, lealtad hacia mi núcleo familiar y no hacia la familia extendida—, la pregunta de los sesenta y cuatro mil es: ¿Cómo podemos superar una traición en la familia empresaria?

Aunque cada caso es único e irrepetible, aquí te comparto 5 pasos que pueden servirte para estabilizar tu situación emocional y avanzar.

1. Salir del Estado de Negación.

Admitir la verdadera realidad no es fácil, especialmente si quien quebrantó nuestra confianza es un miembro de la familia. No obstante, el primer paso para sanar y muchas veces, blindar nuestro patrimonio es salir del estado de negación en el que estamos (mecanismo de defensa). No hay peor ciego, que el que no quiere ver.

2. Lidiar con la Frustración.

El dolor que causa la deslealtad no debe ser minimizado. La traición despierta emociones muy intensas. Actuar como si no pasara nada es dañino para la salud. Entre más pronto reconozcamos nuestros sentimientos (ira, dolor, tristeza, lágrimas) y los ventilemos (canalicemos), más rápido podremos comenzar el proceso de recuperación y paliar las consecuencias del engaño o deslealtad.

3. Tomar Perspectiva y Reaccionar.

Para evaluar cuál será nuestra posición ante la traición y sobre todo, para intentar mitigar sus efectos, hay que pedir ayuda profesional. Pregúntate: ¿Qué necesito? ¿Apoyo psicológico? ¿Apoyo legal? ¿Un asesor familiar-empresarial? Analiza cuáles son las consecuencias del quebranto y asesórate bien. Si los temas son legales, empresariales o patrimoniales, no les des tiempo. La pasividad por prudencia o miedo al cambio enfrenta familias y merma capitales.

4. Entender la Psicología del Traidor.

Normalmente, quien traiciona a nivel familiar-empresarial, racionaliza la situación y justifica su actuar. Sus acciones son una forma de reparar “injusticias” que él y/o su rama familiar experimentaron (no se les valoró, no les pagaron lo suficiente, tuvieron que “cargar” con todos, no los consideraron en…). Sin embargo, este impulso por “hacer justicia” está basado más en una acumulación de frustraciones personales o de rama familiar, que en la realidad.

5. Aprender y No Olvidar.

Hablar de traición, es hablar de deslealtad, de falta de compromiso. Si te sientes traicionado es porque ese miembro de la familia es importante para ti. Y, aunque las circunstancias duras de la vida tarde o temprano pasan, la traición de alguien a quien amamos y respetamos, nunca se olvida. ¡Cuidado! En temas de confianza, el perdón no implica olvido.

En resumen: Las relaciones familiares-empresariales están basadas en la con-fianza, en esa creencia de que el otro actuará en beneficio nuestro. Traicionar esa “garantía” o “fianza” que depositamos en el otro y que esperamos sea retribuida y honrada, destruye el pegamento emocional que une a la familia empresaria, causando cambios sustanciales en las dinámicas familiares, empresariales y patrimoniales presentes, pero sobretodo, futuras. ¡Cuidado!

