Destaca FEMIA importancia de Sector de Acabados Superficiales para Industria Aeroespacial

Para el sector aeroespacial no hay otra industria que esté tan estrechamente ligada como la de acabados superficiales reconoció Carlos Robles Álvarez, Presidente de la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial, FEMIA, al participar en la Inauguración de la Sexta Feria de la Asociación Mexicana de Industriales de Acabados Superficiales, AMAS, que se realiza hoy en Guadalajara, Jalisco.

Por la naturaleza de los procesos, dijo, buscamos desarrollar partes maquinadas, partes de laminado, partes metálicas y de otros materiales también, pero no hay nada que funciones ‘allá arriba’, si no tiene un tratamiento especial, un recubrimiento especial, algo que lo proteja de las condiciones extremas a las que un avión, o cualquier aeronave se enfrenta, primero en tierra, y luego en las alturas.

“Hay dos megatendencias que definen lo que está sucediendo en el sector aeroespacial hoy en día, uno es el nearshoring, donde sabemos que hay mucha atracción de capital, tenemos casi cuatro veces más empresas tratando de venir en el sector aeroespacial, y ni que hablar del automotriz y otros que son relativamente mayores.

“Nosotros estamos proyectando un crecimiento entre 18 y 22% año con año, el año pasado ya tuvimos un 20% de crecimiento en exportaciones, este año pensamos que será igual o mayor, en dos años prácticamente rebotamos de la pandemia y estamos en una perspectiva de verdaderamente tener un reto, tanto en procesos, como en acabados superficiales y otros, y también en el sector humano, y a eso se le va a sumar hoy en día la otra megatendencia, la tendencia aeroespacial”.

Recordó todo lo que a nivel global está pasando en el “espacio”, toda la aceleración que hay en lanzamientos, en constelaciones de satélites, en exploración de la luna, de marte, que hoy hay quienes todavía piensan que es un cuento alternativo y la realidad es que ya está aquí, está pasando.

Señaló que “el espació” está buscando ubicar mucha de la proveeduría, que sólo se tenía en EUA y en Europa, ya se están abriendo esas fronteras, y estamos buscando ser parte de ello.

“Este mercado representa globalmente, ‘solito’, $40,000 millones de dólares anuales, y nosotros le estamos tirando a captar sólo el 2%”, dijo.

Si hacen la aritmética, dijo, es un gran mercado, y tiene que ir estrechamente vinculado a lo que sucede en materia de acabados superficiales, porque todavía no tenemos metales aquí en la tierra que soporten esas condiciones.

Nos propusimos esa meta, de 2%, dijo, porque hay algunos procesos que ya están presentes en México, los cuales pudieran ser útiles para el sector aeroespacial, además creemos que esta cifra, además de interesante, es muy realista, sin necesariamente estar topados allí,

Señaló que de acuerdo a los datos más recientes la industria aeroespacial en México exporta más de $9,300 millones de dólares, y esperan crecer por sobre el 20% en 2023, con lo que se podrían rebasar los $10,000 millones de dólares y una generación de 50,000 a 60,000 empleos directos y hasta el triple en indirectos.

Está de más, dijo, explicar la relevancia de este evento, de la importancia de lo que la industria hace para el sector aeroespacial, de ser testigo de lo que hay y tratar de seguir vinculando la industria aeroespacial y la de acabados superficiales que sin duda es un ancla del sector.

Hace 15 años, recordó, un gran reto de la industria aeroespacial en México era ¿dónde vas a hacer el tratamiento de tus partes?,

“A mí me tocó aquella época en que maquinabas las partes en Querétaro, las mandabas a California, luego a Wichita y de allí a Montreal, regresaban a Querétaro y de allí a su destino”.

Pero ya todo eso ha cambiado, dijo, es un alivio para el sector que represento, pero aún tenemos que seguir trabajando, el juego, la palabra clave es: “colaboración”.

“No hay manera de hacer esto si no colaboramos, el sector aeroespacial no puede tener éxito si el sector de acabados superficiales no está íntimamente ligado, y estrechamente montado como parte de la cadena de proveeduría”.

Es por eso, dijo, la importancia de este evento, por lo que agradezco la invitación y espero que todos tengan encuentros de negocio exitosos.