Componentes equivalentes el “salvavidas” de Freightliner México

Para mitigar el impacto por el desabasto de componentes, Freightliner, la ensambladora de tractocamiones y autobuses está recurriendo a dispositivos equivalentes y así lograr reducir los tiempos de entrega a sus clientes, dijo Claudio de la Peña, responsable de Ventas y Mercadotecnia de la empresa.

Comentó que el tiempo de desarrollo de proveedores locales para sustituir los componentes que escasean es lento, por lo que han optado por diversas estrategias, sin comprometer la funcionalidad de la unidad.

“No estamos exentos a lo que está pasando en el mercado mundial, pero como grupo global, tenemos una fuerza para negociación y optimización de la cadena (en Centro y Sudamérica, Asia, Europa y México), no es que quitemos el problema, pero sí optimizamos la cadena en la negociación con proveedores, buscando mejores rutas logísticas, planeación anticipada. Es un reto para toda la industria a nivel mundial, pero hay que enfocarse, ya no podemos tener el pretexto de la pandemia o el desabasto. Tenemos que ver que alternativas tenemos para la parte de manufactura y los clientes”, explicó.

De la Peña comentó que la comunicación asertiva, la planeación anticipada con el cliente para programar las entregas en un periodo de 90 días, los programas de mantenimiento que ofertan, en lo que están listas las nuevas unidades debido al desfase en la cadena productiva, les ha funcionado.

“Antes un cliente podía tomar unidades del inventario de la red de distribuidores de manera inmediata, hoy eso ya no existe, es just in time”.

En cuanto a los componentes, dijo que el desabasto no solo es en los chips electrónicos, sino se ha extendido a los neumáticos, largueros y ejes, entre otros, principalmente a la falta de contenedores para transportarlos.

Comentó que el traerlos vía aérea elevaría de manera importante los costos de toda la cadena.

Pese al entorno, los contratos relacionados con el consumo interno y exploración continúan, sin embargo, el entorno enfocado en la disrupción de la cadena de valor ha frenado que la recuperación siga lenta, sin llegar a alcanzar los niveles prepandemia.

“La cadena de suministro sigue volátil, es lo que no ha permitido que se empate la demanda con la oferta y, no quiere decir que no tengamos la capacidad productiva, es la limitante en algunos componentes que nos hace que nuestra producción sea menor en años anteriores a la pandemia”, puntualizó.

Niños “fabricarán” camiones de Freightliner en NL

La automatización y robotización de la industria automotriz, requerirá de competencias técnicas altamente especializadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), según un análisis de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), por lo que es necesario comenzar a desarrollar dichas capacidades desde edades tempranas.

Un ejemplo, es la alianza entre Kidzania y Freightliner quienes buscan despertar en la niñez las habilidades y competencias para cuando se integren a su futuro laboral.

Por ello, la productora de vehículos comerciales, empresa de Daimler Truck México abrió su primera planta ensambladora de motores y chasises para tractocamiones que será “operada” por niños, dentro de Kidzania Monterrey.

Para Marcela Barriero, CEO de Daimler Truck México, la “mini” fábrica servirá para que los infantes aprendan de manera divertida ser ingenieros mecánicos, a través del ensamble y desensamble de motores y chasises, lo más parecido al “mundo real”.

“Es importante contribuir en el desarrollo de las habilidades que son tan importantes en las futuras generaciones, sobre todo en las ingenierías que son de suma relevancia para el desarrollo de nuestros productos”, comentó.

Desde 1999 en Kidzania, a través de una ciudad real a escala, los niños aprenden diversos oficios y profesiones que, al final, son recompensados con un “salario” que pueden canjear por diversos artículos.

Elia María Serna, directora de Socios de la Industria de Kidzania dijo que el proyecto forma parte del modelo 4.0, que incluye más profesiones alienadas al formato educativo STEM, que ayuda a desarrollar a los niños y niñas más habilidades y competencias para su futuro.

“Estamos convencidos de que aprender a través del cómo es de vital importancia, por lo que decidimos desarrollar este espacio (planta ensambladora) donde los niños puedan convertirse en ingenieros mecánicos de la mano de Freightliner (…) podrán entender sobre la ingeniería mecánica y cómo está compuesto un tracto camión. Aprenderán para qué sirven las partes esenciales de un motor, desarrollarán habilidades motrices y reforzarán a su capacidad”, dijo durante la inauguración de la nueva atracción.

El fabricante de vehículos comerciales, además de “capacitar niños” a través del juego, mantiene alianzas con instituciones educativas y universidades para preparar, mediante programas de vinculación y la captación, a jóvenes técnicos y especializados.

Claudio de la Peña, responsable de Ventas y Mercadotecnia de la ensambladora, explicó que el proyecto con Kidzania está muy relacionado con la sustentabilidad y vinculación, debido a que es parte de la educación de las nuevas generaciones a la incorporación al conocimiento de la marca a futuros clientes, ingenieros, operadores, analistas e ingenieros que estén interesados en la industria del transporte.

“Hoy en día la industria del transporte demanda muchos técnicos especializados en manufactura, mecánica, eléctrica; todos los componentes que están en el vehículo son de electrónicos, y necesitamos especialistas en ingenierías, no solamente mecánica sino mecatrónica, que es todo lo que se entrelaza con sistemas mecánicos, físicos, eléctricos y electrónicos”, mencionó.

Uno de los retos que enfrenta el sector automotriz es la retención de talento, que está siendo captado por la competencia, incluso la de Estados Unidos, gracias a la alta especialización y calificación.

“Entramos en esa competencia y debemos tener estrategias para desarrollar y mantener y nuestra marca es muy atractiva para los nuevos profesionistas, afortunadamente la gente está interesada en el modelo de trabajo, de cultura, cómo nos llevamos con el capital humano y eso también suma en esta captación”, puntualizó.