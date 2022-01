Cuestionan estrategia en seguridad de autoridades en Nuevo León

Con base a las cifras de delitos publicadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la inseguridad ha rebasado al gobierno de Samuel García al incrementarse los ilícitos en el cuarto trimestre del año pasado respecto a igual periodo del 2020, por lo que especialistas cuestionaron la estrategia en seguridad de la entidad.

La Fiscalía reportó que durante el pasado mes de diciembre los delitos totales en la entidad, sin incluir lesiones, sumaron tres mil 407, lo que representó un incremento de 13.83 por ciento respecto a los dos mil 993 reportados en el mismo mes del 2020.

En el primer trimestre del gobierno de García (oct-dic 2021) los delitos totales sumaron 10 mil 275, un alza de 6.84 por ciento respecto a los nueve mil 617 del mismo periodo del año pasado.

Especialistas en seguridad comentaron que los resultados muestran que la estrategia en seguridad implementada por el gobierno de García no está funcionando y que tal vez sea necesario hacer algunos cambios en la Secretaría de Seguridad.

Marco Antonio Torres, experto en seguridad, dijo que el incremento que han registrado los delitos en la entidad se debe a que no se tiene una estrategia adecuada para combatir estos índices de inseguridad.

“No se tiene una estrategia apropiada para enfrentar un problema que ya de por sí es muy grave y que está creciendo, por ejemplo, comparado con el año pasado, que ya era un año de pandemia, hayan subido 26 por ciento todos los homicidios, donde destacan los culposos con un alza de 37 por ciento, al doble de los dolosos, es preocupante”, indicó.

Ante la inseguridad desbordada en Nuevo León, Torres cuestionó la ratificación de Aldo Fasci como secretario de seguridad pública, pues consideró que en la administración anterior éste no había hecho un buen trabajo.

“Siento que no hay ninguna razón técnica para haber ratificado a Aldo Fasci, siento que no tiene las credenciales que justifiquen el haberlo ratificado como Secretario de Seguridad Pública y si no dio resultados en la administración anterior no hay porque esperar que los dé en ésta, por lo que creo que son justificadas las críticas a su trabajo”, señaló.

“Creo que las circunstancias van a hacer que la sociedad empieza a exigir resultados y esa exigencia va a llevar a que se tengan que hacer cambios en las dependencias que tiene que ver con la seguridad pública, y esto incluye la posible salida de Aldo, a menos que empiece a dar resultados”, indicó.

El pasado martes, Rodrigo Fernández, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), señaló que a los industriales les preocupa la inseguridad que registra la entidad, pues se están cometiendo homicidios a plena luz del día en lugares muy concurridos.