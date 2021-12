De impuesto hotelero, piden que gobierno de Nuevo León destine 100% a turismo estatal

Los hoteleros de Nuevo León (NL) le exigieron al gobernador Samuel García que entregue el 100 por ciento del impuesto a la hotelería que se cobra en el Estado al Fideicomiso de Turismo estatal y no sólo el 40 por ciento como pretende hacerse en el proyecto del Presupuesto para el 2022.

“De acuerdo a lo que se le envío al Congreso del estado para aprobar el presupuesto del 2022, únicamente el 40 por ciento del rubro recaudado por el impuesto por hospedaje se está enviando al fideicomiso Turismo Nuevo León, el resto se desconoce su paradero pero no está llegando, ya que fue creado precisamente para poder ser la herramienta para la utilización de este recurso y promover al estado”, señaló Alejandro Garza, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo león, A.C.

Refiriendo un video de la campaña del Gobernador, Garza solicitó al gobernador que cumpla con este compromiso y se pague al 10 por ciento este impuesto y no sea sólo del 40 por ciento que viene en el proyecto del Presupuesto para el 2022.

“En el documento enviado al Congreso del Estado se estima que se recaudarán por dicho impuesto 96 millones de pesos, pero sólo asignarán 40 millones al Fideicomiso Turismo Nuevo León, encargado de promover a la Entidad, debe destinarse el 100 por ciento del recurso, para darle un mejor aprovechamiento y poder llegar a tener más turismo en el estado y que este impuesto siga creciendo.

“Estamos seguros y convencidos que alguien del equipo del gobernador Samuel García, está haciendo totalmente lo contrario a lo que el mismo gobernador quería, e incluso se comprometió en campaña públicamente con nuestro sector y el clúster de turismo de nuestro estado. Nuestro gobernador siempre ha estado en pro de nuestro trabajo de IP y gobierno, en pro de respetar la Constitución, el estado de derecho y a las instituciones, pero sobre todo de darle una transparencia al gasto y hacer rendir a nuestro dinero y generar más recursos a nuestro estado”, acusó Garza.

Refirió que hace unos días le entregaron un escrito al gobernador para que tener una audiencia y explicar la importancia de la asignación correcta y aplicación de lo recaudado para generar una economía consistente en la captación de divisas en el estado.

“Adicionalmente iremos al congreso del estado para poner sobre la mesa del presidente de la comisión de turismo y economía en el congreso para que suba la mesa del trabajo quitar el veto a la iniciativa de ley de etiquetar este impuesto sobre el hospedaje que en el 2016 fue presentada y aprobada por todos los diputados e incluso en ese entonces diputado y ahora gobernador Samuel García voto a favor de esta y en su momento fue vetada por el ejecutivo”.

Al estar asignado solamente el 40 por ciento de lo recaudado, estamos perfilándonos como un estado que hacen malas prácticas como Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y dejar de ser un modelo de éxito como hasta la fecha lo hemos sido al igual que Jalisco.

“Nuestro estado ha sido ejemplo en esto, podríamos decir que fue uno de los primeros estados en cobrar este impuesto hace 25 años y aplicar esta herramienta de control la cual hoy sigue con vida y sigue dando resultado en el estado”.

“Si no levantamos la voz y no avisamos lo que sucede, no solamente le estaría afectando a nuestro gobernador si no al estado y a una de las industrias que más se ha visto afectada por el Covid-19″, indicó Garza.