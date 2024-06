Mercados en Asia caen y ‘arrastran’ a mercados europeos; yen se deprecia por sexto día consecutivo

Las acciones europeas cayeron y los futuros estadounidenses registraron pequeños movimientos después de que el repunte impulsado por la IA perdiera fuerza y los operadores se prepararan para el triple día de vencimiento de los derivados. El yen estuvo en el foco de atención luego de una caída de seis días que aumentó el riesgo de intervención.

El índice Stoxx 600 cayó un 0.2 por ciento mientras que los contratos del S&P 500 se mantuvieron estables. Las acciones en Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán se desplomaron a medida que las ganancias tecnológicas globales mostraron signos de fatiga y persistieron las preocupaciones sobre la economía de China. El dólar cotizó cerca de un máximo de 2024 antes de las lecturas sobre las economías de Estados Unidos y Europa, mientras que los bonos del Tesoro se mantuvieron prácticamente estables.

¿Qué pasa en los mercados de Asia este viernes?

Estos son datos que no te puedes perder sobre el movimiento de los mercados y las noticias económicas en Asia:

El yen acumula seis días de caída en Japón

En Japón, el yen cotizó alrededor de 159 unidades por dólar, su nivel más débil en casi dos meses. Eso aumentó el riesgo de que los funcionarios japoneses vuelvan a intervenir en los mercados para apuntalar la moneda. Masato Kanda, el principal funcionario cambiario del país, dijo que no hay cambios en su postura de tomar medidas apropiadas si hay movimientos cambiarios excesivos.

La inflación de Japón se aceleró después de que el gobierno aumentara los impuestos relacionados con las energías renovables, un resultado que respalda el argumento para que el banco central considere aumentar las tasas de interés en los próximos meses. Las autoridades los mantuvieron sin cambios y se negaron a dar detalles sobre la reducción de las compras de bonos en su reunión de hace una semana.

El riesgo de una intervención para respaldar el yen sigue vivo y coleando a pesar de un disparo de advertencia de Estados Unidos sobre las prácticas cambiarias de Japón, dijeron estrategas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió el jueves a Japón a su llamada “lista de seguimiento” de prácticas cambiarias, aunque no llegó a etiquetarlo como manipulador de divisas. El viernes, el principal funcionario de divisas de Japón, Masato Kanda, destacó que no ha habido cambios en su postura para tomar medidas apropiadas en caso de movimientos cambiarios excesivos.

Si bien la advertencia ha captado la atención de los participantes del mercado, la mayoría concluye que puede hacer poco para obstaculizar los esfuerzos oficiales para apuntalar el yen si la moneda continúa cayendo sin control. El yen se acerca cada vez más al nivel de 160.17 unidades por dólar, alrededor del cual se sospecha que los funcionarios intervinieron a principios de este año, avivando la especulación sobre un mayor riesgo de intercesión.

A china le juega en contra la psicología en los mercados

Un indicador de las acciones que cotizan en Shanghai cerró por debajo de un nivel psicológico clave mientras las preocupaciones sobre la recuperación económica de China y las tensiones geopolíticas continúan pesando sobre la confianza.

El índice compuesto de la Bolsa de Valores de Shanghai cayó un 0.2 por ciento hasta situarse por debajo del nivel de 3 mil puntos, la primera vez desde finales de marzo. Kweichow Moutai Co. y Agriculture Bank of China Ltd. fueron los mayores lastre para el indicador.

Las señales de que el equipo nacional podría haber intervenido para apuntalar el mercado no lograron detener la caída del indicador por debajo del nivel clave. El índice de Shanghai ha caído más del 5 por ciento desde su máximo en mayo en medio de la renuencia de Beijing a intensificar los esfuerzos de estímulo. La mayor economía de Asia enfrenta crecientes presiones de crecimiento internas, mientras que los principales socios comerciales están imponiendo aranceles y restricciones a una serie de exportaciones chinas clave.

La caída del índice por debajo del nivel de 3 mil “indica que las políticas excesivamente estrictas introducidas por el nuevo jefe de la Comisión Reguladora de Valores de China han sacudido la confianza de los inversores y han hecho que entren en pánico en el corto plazo”, dijo Shen Meng, director de Chanson & Co, con sede en Beijing.

El regulador de valores reforzó el escrutinio sobre el mercado de valores imponiendo una serie de sanciones a las casas de bolsa y prohibiendo a los principales inversores institucionales reducir sus tenencias de acciones al inicio y al cierre de cada día de negociación, entre otras medidas.

En Hong Kong, el índice Hang Seng y el índice Hang Seng China Enterprises cayeron alrededor de un 2 por ciento cada uno.

El apoyo de China al yuan el viernes señaló su deseo de gestionar su caída, ya que la fortaleza generalizada del dólar mantuvo a la moneda cerca de una zona de política prohibida.

El Banco Popular de China fijó su tipo de cambio de referencia diario para la moneda gestionada en 7.1196 unidades por dólar. Si bien el nivel fue ligeramente más débil que el del jueves, la diferencia entre el llamado ajuste y las previsiones fue la más amplia desde abril.

Corea del Sur no logra salir de la lista de mercados emergentes

Los intentos de Corea del Sur de obtener una mejora de mercado de parte de MSCI Inc. han sufrido un revés por la inesperada decisión del país el año pasado de volver a imponer una prohibición total a las ventas al descubierto de acciones.

En su revisión anual de clasificación, el proveedor del índice decidió mantener el estatus de Corea del Sur como mercado emergente, como se esperaba. Si bien los esfuerzos del país para reformar los mercados de capital y los horarios de negociación de divisas habían estimulado la esperanza de una mejora al estatus de desarrollado, su prohibición de una estrategia comercial común todavía se considera una barrera.

“La reciente prohibición de las ventas en corto introduce restricciones de acceso al mercado”, dijo MSCI en un comunicado el jueves. “Aunque se espera que esta prohibición sea temporal, no son deseables cambios repentinos en las reglas del mercado”.

La reintroducción de la prohibición por parte de Corea del Sur ha sido controvertida en la comunidad financiera, y los críticos dicen que reducirá la liquidez y el abrupto cambio de reglas daña la reputación del mercado. Los reguladores, que ampliaron la prohibición hasta el 30 de marzo del próximo año, dicen que están tratando de erradicar las ventas al descubierto, que son ilegales en el país.

Las reformas de la nación han mejorado sus posibilidades de obtener una mejora si se permite que se reanuden las ventas en corto legales a partir del 31 de marzo, como prometió el gobierno, según Chang Hwan Sung, gerente de cartera de Invesco Ltd. en Hong Kong. Pero aún existen dudas sobre si la prohibición se levantará total o parcialmente, afirmó.

India ‘le pone aguacate’: Así planea subir su presupuesto

El gobierno del primer ministro Narendra Modi está considerando medidas para aumentar el consumo por valor de más de 500 mil millones de rupias (6 mil millones de dólares) en el próximo presupuesto de la India, incluidos recortes de impuestos para personas de bajos ingresos por primera vez en siete años, según personas familiarizadas con el asunto.

Los funcionarios del Ministerio de Finanzas han discutido propuestas para reducir los impuestos para los consumidores con mayor propensión a gastar, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Las personas con ingresos anuales de 500 mil rupias (5 mil 987 dólares) a 1.5 millones de rupias (actualmente gravadas entre el 5 y el 20 por ciento) podrían beneficiarse de la medida, dijeron las personas. También se podría considerar un nuevo nivel impositivo, dijeron.

Aún se están trabajando en los detalles del plan y se tomará una decisión final más cerca del momento del presupuesto, previsto para julio, después de la aprobación de la oficina del primer ministro, dijeron. A pesar de la pérdida de ingresos por los cambios impositivos, el gobierno planea ceñirse a su objetivo de déficit fiscal del 5.1 por ciento del producto interno bruto para el año financiero actual, dijo una de las personas.

Casi la mitad de las medidas por valor de 500 mil millones de rupias provendrán de recortes de impuestos, y el resto provendrá de otros programas, dijeron las personas. Se están llevando a cabo conversaciones para aumentar el pago anual en efectivo a los pequeños agricultores a 8 mil rupias desde las 6 mil rupias actuales, dijeron. Además, también hay discusiones para aumentar el pago anual bajo el programa de garantía mínima de empleo y ampliar el apoyo financiero a las agricultoras, dijeron.

La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, está celebrando esta semana consultas previas al presupuesto con las partes interesadas, incluidos economistas, sindicatos y cámaras industriales. Los medios locales informaron que el presupuesto para el nuevo gobierno de Modi podría anunciarse el 22 de julio.