Dato de inflación y tasas de interés en EU traen calma a los mercados en Asia este jueves

Las acciones y monedas asiáticas fluctuaron el jueves 13 de junio mientras los inversores analizaban el doble golpe de una decisión sobre las tasas de la Reserva Federal (Fed) y los datos de precios al consumidor de Estados Unidos.

Se considera que las acciones y los bonos denominados en dólares se beneficiarán, incluso si la lectura alcista de la inflación se vio atenuada porque los funcionarios de la Reserva Federal retiraron sus pronósticos de recortes de tasas para el año, según los estrategas. Se espera que monedas como la rupia y el won obtengan mejores resultados, dijeron, aunque algunos advirtieron que la posibilidad de un dólar más fuerte no había desaparecido.

La decisión fue “ampliamente favorable para los activos de riesgo dada la agradable sorpresa de la inflación y las tasas más bajas. El gráfico de puntos revirtió parte del repunte de los bonos mientras el mercado asimilaba la eliminación de un recorte de tipos en 2024″, dijo Matthew Haupt, gestor de cartera de Wilson Asset Management. “Unas tasas potencialmente más bajas en Estados Unidos y un dólar más bajo deberían respaldar los activos de riesgo”.

¿Cómo cerraron los mercados en Asia este jueves 13 de junio?

Estos son algunos aspectos que debes conocer sobre los mercados en Asia este jueves:

Fortaleza de la moneda...

“Creo que Asia puede tener un buen desempeño”, con monedas como la rupia indonesia y el won surcoreano obteniendo mejores resultados en un ambiente de riesgo, dijo Brendan McKenna, economista de mercados emergentes y estratega de Wells Fargo en Nueva York. “La mayoría de las monedas de los mercados emergentes que tuvieron un desempeño inferior tuvieron una historia local que asustó a los mercados. Por el momento, las historias idiosincrásicas que afectan a algunas divisas latinoamericanas no están tan presentes en Asia, por lo que el sentimiento de riesgo general respalda las divisas regionales”.

“Un dólar más débil ejerce una presión considerablemente menor sobre las monedas asiáticas, que se han visto presionadas por la fortaleza del dólar”, dijo Quincy Krosby, estratega global jefe de LPL Financial. “Además, las importaciones de materias primas, en particular petróleo crudo, suponen una carga menor”. “Existe la sensación de que los mercados se sienten cómodos asumiendo que la inflación seguirá disminuyendo lo suficiente como para que la Reserva Federal comience a recortar las tasas en septiembre”.

...O no

“Es probable que las monedas asiáticas sigan bajo presión”, dijo Win Thin, jefe global de estrategia de mercados de Brown Brothers Harriman & Co. en Nueva York. “La narrativa del dólar fuerte sigue vigente a pesar de los buenos datos del IPC”.

Bonos atractivos

“Los bonos asiáticos siguen siendo diversificadores atractivos para las carteras globales, ya que los rendimientos locales continúen más altos de lo que podrían ser de otro modo (en relación con la inflación), con monedas que son bastante estables”, dijo Neeraj Seth, CIO de renta fija de BlackRock Inc. APAC y director de Asia Macro. para Renta Fija Fundamental Navin Saigal escribió en una nota.

Modestamente positivo el mercado tras datos de inflación en EU

“El impacto neto del IPC más la Reserva Federal fue positivo, sólo que menos positivo que si fuera solo el IPC, por lo que no esperaría un impacto realmente negativo” en Asia, dijo Shamaila Khan, directora de renta fija para mercados emergentes y Asia Pacífico de Gestión de activos de la UBS. “Los mercados locales de Asia tienden a no ser los de alto carry” y no son tan volátiles en los movimientos diarios como el resto del panorama de los mercados emergentes, dijo. “En términos generales, todos estarán dentro de un rango”.

Riesgos

“El impacto neto de los dos eventos, el FOMC y el IPC, sería positivo para los bancos centrales asiáticos”, dijo Tomo Kinoshita, estratega de mercados globales de Invesco Asset Management. Es probable que los resultados conduzcan a un fortalecimiento de las monedas asiáticas frente al dólar y a un aumento de los precios de las acciones. Mientras tanto, se espera que los menores rendimientos estadounidenses sean un factor positivo para las acciones de crecimiento asiáticas.

“El informe del IPC, ‘potencial de punto de inflexión’, incita a los inversores a adoptar una visión del vaso medio lleno”, dijo Hebe Chen, analista de IG Markets. “Con al menos cinco recortes de tipos firmemente sobre la mesa durante los próximos 18 meses, continuar el actual viaje ascendente de las acciones de riesgo parece bastante justificado”.

Vacilación en China

“Wall Street tiene una tendencia a ver lo que quiere, y no puedo decir que esté viendo el mismo entusiasmo alcista” en Asia, dijo Matt Simpson, estratega de mercado senior de City Index Inc. “Hubiera esperado un seguimiento más fuerte de los futuros del Nikkei durante la noche dada la subida del Nasdaq a su último máximo histórico; sin embargo, con el máximo de mayo acercándose y el yen manteniéndose firme, parece que el potencial alcista para el Nikkei podría ser relativamente limitado”. Los movimientos en los futuros de acciones de China también carecieron de convicción, añadió.

Yen más fuerte

“El IPC es una señal bienvenida para quienes esperan un recorte de tipos”, dijo Makoto Yamashita, economista jefe del Shinkumi Federation Bank. “El yen se apreciará frente al dólar”.

Dólar australiano, con superioridad

El dólar australiano deshizo parte de su ganancia posterior al IPC y puede verse afectado aún más si la tasa de desempleo de Australia se mantiene alta más tarde hoy, dijo Kristina Clifton, economista senior y estratega cambiaria del Commonwealth Bank of Australia en Sydney. “Sin embargo, consideramos que el próximo gran paso es hacia arriba debido a la subvaluación, la baja volatilidad y los recortes de tasas que mejorarán las perspectivas económicas globales”.

Spreads de crédito ajustados

“Aunque los diferenciales de crédito son ajustados según los estándares históricos, el benigno IPC estadounidense de anoche y el compromiso continuo de la Reserva Federal con futuros recortes de tasas (incluso si se prolongan hasta 2025) deberían impulsar la demanda continua de bonos con grado de inversión en dólares debido a su atractivo rendimiento total. “, dijo Mark Reade, jefe de estrategia crediticia de Mizuho Securities Asia. “Combinado con unos fundamentos corporativos satisfactorios y una escasa oferta regional, es probable que esto mantenga ajustados los diferenciales de crédito del dólar asiático durante al menos unos meses más”.