Exportadores ‘dan tarea’ a Sheinbam: Piden transparentar comercio entre México y China

El sector empresarial dedicado al comercio exterior solicitó a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, una mayor transparencia en las relaciones comerciales con China y la apertura de nuevos mercados.

Esta petición forma parte de un conjunto de veinticuatro recomendaciones presentadas por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) con el objetivo de impulsar el comercio exterior y la inversión extranjera directa en el país durante el periodo 2024-2030.

Valentín Diez Morodo, presidente nacional del COMCE, destacó la importancia de este momento histórico, en el que México se prepara para ser dirigido por primera vez por una mujer.

“2024 marca el inicio de un cambio en México. Las y los mexicanos salimos a votar, eligiendo a la que será la primera presidenta de nuestro país, lo cual abre una puerta para pensar e implementar acciones y proyectos que permitan que México siga desarrollándose favorablemente”, señaló Diez Morodo.

Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra la necesidad de transparentar y equilibrar la relación comercial con China, país asiático que se ha convertido en un socio comercial clave para México.

El COMCE enfatizó la importancia de diversificar los mercados de exportación para reducir la dependencia de socios tradicionales. “Para poder continuar siendo uno de los mercados más abiertos al mundo, COMCE propone que se retomen las negociaciones comerciales bilaterales con Argentina, Brasil, Corea del Sur, Ecuador y Reino Unido, entre otros puntos relevantes”, señaló el documento.

No obstante, el COMCE no pierde de vista la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De acuerdo con Diez Morodo, se debe potenciar la relación con Norteamérica mediante el Tratado, el cual es fundamental no solo para la economía mexicana, sino también para el desarrollo regional conjunto.

Otro punto clave en las recomendaciones es el impulso a la inversión extranjera directa (IED), especialmente en el contexto del nearshoring. El COMCE propone garantizar el acceso a energía suficiente, competitiva y limpia para las empresas, además de desarrollar una estrategia integral para atraer inversiones.