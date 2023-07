Las acciones asiáticas caen mientras persisten las dudas sobre la inflación

Las acciones en Asia cayeron después de que el repunte de los bonos estadounidenses y las acciones chocaron contra un muro en medio de la preocupación de que la Reserva Federal aún no puede cantar victoria sobre la inflación.

Las acciones cayeron en China continental, Corea del Sur y Australia. Los mercados japoneses están cerrados por vacaciones, mientras que el comercio en Hong Kong probablemente se cancele debido a una tormenta.

El índice Kospi de Corea del Sur cayó un 0.2 por ciento.

cayó un 0.2 por ciento. El Índice Compuesto de Shanghái de China cayó un 0.9 por ciento.

cayó un 0.9 por ciento. El índice S&P/ASX 200 de Australia cambió poco.

El banco central de China mantuvo sin cambios su línea de crédito a mediano plazo el lunes a pesar de las crecientes demandas del mercado de más estímulo. Los comerciantes también analizarán las cifras del producto interno bruto que se verán enturbiadas por los efectos básicos del cierre de Shanghái el año pasado. Bloomberg Economics ve una desaceleración del crecimiento del PIB después de “cortar el ruido estadístico”. También se prevé que disminuya el ritmo de las ventas minoristas y la producción industrial.

El yuan extraterritorial apenas cambió después de que el Banco Popular de China extendiera anteriormente su apoyo a la moneda.

Los contratos para el S&P 500 y el Nasdaq 100 fueron marginalmente más bajos a medida que comenzaron las operaciones en Asia. Los índices subyacentes registraron pérdidas leves el viernes, ya que los operadores mencionaron la consolidación después de un avance que llevó al S&P 500 a su mejor semana desde mediados de junio.

El dólar cambió poco el lunes después de que un indicador de la fortaleza del billete verde rompió una racha de pérdidas de cinco días el viernes. La caída semanal de la moneda hace que el índice vuelva a estar cerca de los niveles vistos por última vez en abril de 2022, ya que algunos estrategas e inversores sugieren que su larga racha alcista ha terminado.

El yen subió después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijera que la incertidumbre sigue siendo alta sobre las economías estadounidenses y mundiales. También dijo que no hubo muchos cambios en la funcionalidad del mercado de bonos de Japón desde la anterior reunión de política monetaria en junio.

Los rendimientos de las notas a tres años sensibles a la política de Australia se estabilizaron, mientras que los de los bonos a 10 años subieron un punto básico.

El lunes no habrá comercio de bonos del Tesoro en efectivo en Asia debido al feriado en Japón. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años aumentó 14 puntos básicos el viernes después de que un informe mostrara que la confianza del consumidor estadounidense subió a un máximo de casi dos años. Eso fue un contraste con la caída de los rendimientos en los días anteriores.

“Creemos que es prematuro declarar la victoria sobre la inflación y esperamos que la volatilidad se mantenga elevada en el corto plazo”, escribieron en una nota los estrategas de JPMorgan Chase & Co. encabezados por Phoebe White, incluso después de que otros datos de la semana pasada “revivieron la narrativa del mercado en torno a una desinflación inmaculada y un aterrizaje suave”, dijeron.

Tono cauteloso

El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo la semana pasada que esperaba dos aumentos de tasas más este año para reducir la inflación al objetivo del 2 por ciento, aunque más buenos datos sobre los precios podrían obviar la necesidad de un segundo aumento.

Los precios de los swaps muestran expectativas de que la Fed aumente su tasa de referencia en otros 25 puntos básicos cuando se reúna este mes, con una probabilidad de aproximadamente un tercio de que haga una medida más antes de detener su ciclo.

Los inversionistas también revisaron los resultados de JPMorgan, Wells Fargo & Co. y Citigroup Inc., que superaron fácilmente las estimaciones de analistas a la baja. UnitedHealth Group Inc. aumentó debido a que las ganancias disiparon los temores de costos médicos desbocados.

En otros lugares, el petróleo prolongó las caídas cuando un importante campo libio reanudó la producción después de que los manifestantes que cerraron la instalación terminaron su manifestación. El oro cambió po