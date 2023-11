¿Qué pasa si se toma agua de coco en ayunas?

El agua de coco es una de las bebidas más populares para hidratarse y refrescar el paladar en temporadas de calor o después de hacer ejercicio. Hay quienes la beben en ayunas por sus supuestos beneficios para el organismo; sin embargo, ¿te has preguntado si esta práctica funciona?

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el coco es un fruto ovalado que proviene de una palmera conocida como cocotero, se conforma de una corteza fibrosa que contiene un líquido blanco con un sabor dulce.

Este fruto se utiliza para la elaboración de diferentes platillos, dulces, postres y hasta para la elaboración de un aceite de cocina, aunque su presentación más popular es el agua de coco.

El agua de coco es una bebida de moda que se promueve por sus beneficios al cuerpo. (Foto: Especial / El Financiero)

Agua de coco en ayunas: ¿Para qué sirve?

Según el portal de Mayo Clinic, hay personas que toman el agua de coco por su capacidad de hidratar el cuerpo.

Esto se debe a que la bebida es una fuente de electrolitos, minerales encargados de mantener hidratado al organismo, como: potasio, sodio y magnesio. Sumado a esto se trata de un líquido con un sabor dulce que refresca al paladar.

De igual manera, hay quienes beben el agua de coco para bajar de peso, pero la realidad es que no hay evidencia de que el líquido tenga propiedades de adelgazamiento.

Incluso, Eat this, not that señala que uno de sus componentes es el azúcar, un elemento que, en exceso, se asocia con el aumento de peso.

El agua de coco es una de las bebidas que más hidratan al cuerpo. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué beneficio tiene el agua de coco?

El sitio de la Clínica de Cleveland señala que el agua de coco es un líquido que se encuentra dentro del fruto tropical, en especial cuando está verde.

A pesar de que el agua de coco tiene la capacidad de hidratar al cuerpo después de actividades físicas, la mejor opción siempre será el agua simple debido a que no contiene calorías. Incluso Mayo Clinic asegura que aquella bebida frutal no es más hidratante que el agua natural.

“Debido a los electrolitos, algunos estudios indican que (el agua de coco) ayuda con la hidratación específicamente relacionada con el ejercicio”, explicó la especialista Maxine Smith a la Clínica de Cleveland.

El agua de coco es una bebida que hidrata. (Foto: Wikimedia Commons)

A pesar de que no hay evidencia de que el agua de coco pueda adelgazar al organismo, según el sitio de Medical News Today, puede ayudar con el control de peso.

Esto se debe a que el agua de coco es un sustituto saludable a las bebidas con grandes cantidades de azúcar, como los diferentes tipos de refrescos y jugos, lo que a su vez puede ayudar a que una persona controle su peso.

¿Qué enfermedades cura el agua de coco?

El agua de coco no tiene habilidades para curar enfermedades; sin embargo, hay estudios preliminares que analizan si la bebida tiene algunos de los siguientes efectos en la salud del organismo:

Presión arterial: La Clínica de Cleveland comparte que algunos estudios preliminares señalan que el agua de coco podría ayudar a reducir la presión arterial en personas que tienen altos niveles de ella.

en personas que tienen altos niveles de ella. Prevenir cálculos renales: Según Healthline, algunos estudios señalan que el agua de coco podría ayudar a reducir el riesgo de ‘piedras en los riñones’; sin embargo, aún no hay evidencia que confirme del todo este efecto.

algunos estudios señalan que el agua de coco podría ayudar a reducir el riesgo de ‘piedras en los riñones’; sin embargo, que confirme del todo este efecto. Reducir exceso de sodio: El agua de coco es una fuente de potasio, un elemento que, de acuerdo a la Clínica de Cleveland, ayuda a remover el exceso de sodio en el cuerpo por medio de la orina.

en el cuerpo por medio de la orina. Mejorar la salud de la piel: El agua de coco también es una fuente de antioxidantes que ayudan a la salud de la piel. La Clínica de Cleveland comenta que algunos estudios preliminares concluyeron que esta bebida auxilia a batallar afectaciones como el acné por sus propiedades antimicrobianas.

El agua de coco se ha estudiado por sus posibles beneficios para los riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Cuál es la mejor hora para tomar agua de coco?

El portal de la Clínica de Cleveland señala que el agua de coco se puede disfrutar a cualquier hora del día con el estómago vacío o lleno, no hay evidencia de que tenga mejores efectos si se bebe en ayunas.

Asimismo, la especialista Maxine Smith comparte que el agua de coco se puede beber después de hacer ejercicio para hidratar al cuerpo.

“Puede ser útil en sesiones largas de ejercicio. Sin embargo, los electrolitos varían en el agua de coco. Una bebida deportiva es una apuesta más fiable para estas situaciones”, compartió Smith al sitio de la Clínica de Cleveland.

Contraindicaciones del agua de coco

A pesar de su dulce sabor y beneficios, el consumo en exceso de agua de coco también resulta ser perjudicial para el organismo.

Estos son algunos de los efectos secundarios que pueden surgir por el consumo excesivo del agua de coco:

El sitio de Healthline explica que, debido a sus altas cantidades en potasio, y en algunos casos azúcares añadidos, beber demasiada agua de coco provoca un efecto laxante y aumentar el riesgo de padecer diarrea.

explica que, debido a sus altas cantidades en potasio, y en algunos casos azúcares añadidos, beber demasiada agua de coco provoca un efecto laxante y Eat this, not that comparte que, además del azúcar natural de la bebida, hay versiones del agua de coco que contienen azúcares añadidos. Este elemento en exceso puede aumentar la presión arterial y el riesgo de problemas cardiovasculares.

El agua de coco se obtiene de un fruto tropical. (Foto: Wikimedia Commons)

Una de las recomendaciones que hace la Clínica de Cleveland es leer las etiquetas del agua de coco comercial para asegurar que no contenga ingredientes como azúcares añadidos o algún tipo de preservativos.

Debido a que no hay una recomendación oficial de cuanta agua de coco beber, lo mejor es mantener un consumo moderado para evitar sus efectos secundarios. También existen algunos grupos de personas que deberían alejarse de este líquido como: