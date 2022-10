Paradiso, el mejor bar del mundo, está escondido tras una tienda de pastrami

Paradiso, en Barcelona, España, fue nombrado el mejor bar del mundo según The World's 50 Best Bars 2022. (Foto: Instagram / @paradiso_barcelona).

Paradiso, un bar escondido detrás de una tienda de pastrami en el barrio barcelonés de El Born, ha sido nombrado el mejor lugar para beber por World’s 50 Best Bars. Es la primera vez que un establecimiento fuera de Nueva York o Londres gana el premio.

La entrada del bar oculto es una puerta blanca de refrigerador tras la cual los visitantes pasan por un mostrador especializado en embutidos. El bar cuenta con un espectacular techo de madera arqueado y cócteles como el ponche de leche ahumada con bourbon y tahini.

El puesto número 2 de World’s Best fue para Tayer & Elementary, el bar londinense que mezcla bebidas informales en su parte delantera industrial y cócteles más ambiciosos en la parte trasera. También fue el segundo clasificado del año pasado.

Paradiso tiene una terraza exterior con un menú de tapas y bocadillos de pastrami; al cruzar su refrigerador se llega al interior del bar. (Foto: Instagram / @paradiso_barcelona).

El tercer lugar de la lista lo ocupa Sips, otro local de Barcelona que ha subido 34 puestos, desde el número 37.

El bar de tapas mejor valorado en los dos últimos años, el Connaught Bar, ocupa el número 8 este año, un descenso relativamente notable. “Ha cedido su corona”, dice el presentador Mark Sansom, director de contenidos de The World’s 50 Best Bars.

Nueva York domina la lista de los mejores lugares para beber

Nueva York sigue manteniendo un poderoso dominio en la lista. Seis bares de la Gran Manzana están incluidos en el top 50, entre ellos el Overstory, que se encuentra en la planta 64 de un edificio de oficinas del distrito financiero. El idiosincrásico Double Chicken Please, especializado en cócteles centrados en la comida en el Lower East Side, ocupa el puesto más alto entre las nuevas entradas, en el número 6.

Los premios de este año se anunciaron en un acto en directo en el que participaron mil invitados en Barcelona. Ha sido la primera vez desde el inicio de los premios en 2009 que la ceremonia no se ha celebrado en Londres. (Los premios se otorgaron virtualmente en 2020).

Con la nueva sede llegó un número inusual de nuevas candidaturas: un total de 14 entre las 50. Entre ellos había locales de ciudades que se estrenaban, como el Red Frog de Lisboa y el local de copas de estilo speakeasy L’Antiquario, en Nápoles (Italia).

Paradiso tiene opciones como el coctel 'Brunch In The Moon, con umami y picante, una chip de arroz con tomate y mozzarella liofilizada, polvo de tomate comprimido, esferificaciones de aceite de oliva, pimienta negra y brotes de capuchina, junto al cóctel. (Foto: Instagram / @paradiso_barcelona).

Sin bares rusos en el ranking de 2020

La lista tiene algunas omisiones notables. Tanto El Copitas, en San Petersburgo, como el Insider Bar, en Moscú, que ocuparon los puestos 8 y 13 el año pasado, no fueron considerados porque Rusia invadió Ucrania a principios de este año.

“Como organización, no creemos que sea correcto promover a Rusia como destino para beber en este momento”, dice Sansom. “Reconocemos a todos aquellos en Rusia que han denunciado valientemente las acciones de sus líderes”.

Mexicanos en los premios individuales

Entre los premios individuales entregados durante la ceremonia, el premio Campari One to Watch fue otorgado al minimalista bar escandinavo Roda Huset, en Estocolmo, número 78 de la lista. El comité destacó la capacidad de este bar para situarse en los primeros puestos en el futuro.

Hanky Panky, en México, está inspirado en los bares ocultos durante la prohibición. (Foto: Instagram / @hankypankydf).

El título de sostenibilidad de Ketel One fue para el Little Red Door de París. Y el premio Michter’s Art of Hospitality fue para el Hanky Panky de Ciudad de México, la primera vez que el premio se otorga a un establecimiento de México.

La segunda mitad de la lista, los bares clasificados del 51 al 100, se anunció el 27 de septiembre. Entre los lugares de prestigio que salieron de los 50 primeros figuran el SG Club de Tokio, que cayó del puesto 18 al 63. Re, en Sidney, cayó más de 40 puestos, del número 46 al número 87.

La lista demostró la importancia de la relajación de las restricciones de COVID en este tipo de clasificaciones.

Cuatro bares mexicanos están en el ranking The Worl's 50 Best Bars 2022. (Foto: Instagram / limantourmx / hankypankydf).

Ciudad de México, que recibió a los visitantes antes que la mayoría de las demás ciudades tras el inicio de la pandemia, colocó tres bares en los 15 primeros puestos, más que ningún otro país.

Tokio, conocida por su talentosa cultura de la coctelería, solo tenía un puesto: El Bar Benfiddich ocupó el número 48.

La lista anual la elabora World’s 50 Best Bars, que está afiliada a World’s 50 Best Restaurants; ambas son propiedad de la empresa británica William Reed Business Media.

Más de 650 expertos en bebidas de todo el mundo, entre ellos camareros, escritores y consultores, votaron sobre sus experiencias desde enero de 2021 hasta julio de 2022.

Antes de la pandemia, los votantes podían emitir hasta cinco votos para lugares en su país de origen; al menos dos votos tenían que ser internacionales.

Para hacer frente a las restricciones de viaje en ciudades como Tokio, la asociación permitió a los votantes que no podían viajar limitar la votación a cinco lugares regionales.

“Aunque las pautas de votación no han vuelto a la normativa anterior a la pandemia, hemos introducido cambios en el funcionamiento de las votaciones para garantizar un voto lo más auténtico posible”, afirma Sansom.

The World’s 50 Best Bars 2022: Listado completo

Los 50 mejores bares del mundo (* significa una nueva entrada)

1. Paradiso, Barcelona

2. Tayēr + Elementary, Londres

3. Sips, Barcelona

4. Licorería Limantour, Ciudad de México

5. Little Red Door, París

*6. Double Chicken Please, Nueva York

7. Two Schmucks, Barcelona

8. Connaught Bar, Londres

9. Katana Kitten, Nueva York

10. Alquimico, Cartagena

11. Handshake Speakeasy, Ciudad de México

12. Jigger & Pony, Singapur

13. Hanky Panky, Ciudad de México

*14. BKK Social Club, Bangkok

15. Salmon Guru, Madrid

16. Drink Kong, Roma

17. Coa, Hong Kong

18. Florería Atlántico, Buenos Aires

19. The Clumsies, Atenas

20. Baba au Rhum, Atenas

21. Café la Trova, Miami

22. Attaboy, Nueva York

*23. Satan’s Whiskers, Londres

*24. Tropic City, Bangkok

*25. Kumiko, Chicago

26. Sidecar, Nueva Delhi

27. Tres Monos, Buenos Aires

*28. Argo, Hong Kong

29. Maybe Sammy, Sydney

30. Swift, Londres

*31. Line, Atenas

32. Baltra Bar, Ciudad de México

33. Manhattan, Singapur

*34. Overstory, Nueva York

35. 1930, Milán

36. Dante, Nueva York

*37. Un bar con formas por nombre,Londres

38. Zuma, Dubai

*39. Locale Firenze, Florencia

*40. Red Frog, Lisboa

41. Cantina OK!, Sydney

*42. Cochinchina, Buenos Aires

43. Himkok, Oslo

44. Carnaval, Lima

45. Galaxy Bar, Dubai

*46. L’Antiquario, Nápoles

47. Employees Only, Nueva York

48. Bar Benfiddich, Tokio

49. Lucy’s Flower Shop, Estocolmo

*50. Bar Bulgari, Dubai