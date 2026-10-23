Sector turístico en Pico de Orizaba, en alerta por aumento de inseguridad; cancelan actividades

En los últimos días se registraron una serie de asaltos cerca del Pico de Orizaba. (Cuartoscuro).

Agencias de viaje y aventura que operan en Veracruz y Puebla cancelaron las actividades que estaban previstas en el Pico de Orizaba debido a situaciones de inseguridad que se han registrado.

La agencia Agencia Veracruz Adventure indicó que se han registrado varios asaltos en la zona conocida como Sierra Negra, por lo que consideraron que no hay condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo las actividades, mismas que fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

“Derivado de los asaltos ocurridos el pasado 18 de octubre en la zona de acceso a Sierra Negra y al Refugio de la Cara Sur del Pico de Orizaba, y después de hablar directamente con la Dirección de Turismo de Atzizintla, hemos decidido suspender nuestros ascensos durante octubre y noviembre, hasta nuevo aviso”, indicaron en sus redes sociales.

Las agencias aseguraron que es necesario que las autoridades de todos los niveles tomen medidas para evitar los riesgos para las familias, por lo que será hasta que garanticen las mismas que puedan realizar sus actividades.

“En cuanto las autoridades le den la importancia que merece esta zona y garanticen seguridad para todos, volveremos a anunciar nuestras salidas a público en general, mientras tanto ya nos hemos comunicado con todos nuestros caminantes involucrados en alguna salida próxima”, señaló la empresa Caminantes Ahauializapan.

Ello luego de que se registraran varios asaltos en la región, en donde inclusive han indicado que los sujetos dejan artículos “ponchallantas” para obligar a los vehículos a detenerse y posteriormente les quitan las pertenencias.

Según han indicado los usuarios de redes sociales, las personas que realizan los asaltos portan armas largas.

Por ello, el grupo Nómadas Hikes y Adventure hizo un llamado a todas las personas, agencias y grupos de senderismo para que eviten asistir a este sitio ante la situación de inseguridad que prevalece.

“Exhortamos a nuestros colegas de cualquier agencia o grupo de senderismo para dejar de asistir a rutas que representen un peligro para nuestra integridad. Exigimos a las autoridades que nos garanticen seguridad en todos los parques nacionales y con mayor énfasis en aquellas que realizan cobros”, afirmó.