Catean domicilio donde vive Blanca Merari Tziu, presidenta municipal de Puerto Morelos

PUERTO MORELOS.- La presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, descartó haber sido detenida y aclaró que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el inmueble que habita en el fraccionamiento Lagos del Sol, como parte de un procedimiento dirigido contra el propietario de la propiedad.

Explicó que los agentes le informaron el motivo de su presencia, revisaron todo el predio y documentaron las actuaciones. De acuerdo con la alcaldesa, el dueño está relacionado con siete inmuebles sujetos a diligencias, entre ellos el lugar donde reside.

La edil aseguró que no ha sido acusada ni señalada y que desconoce el delito por el cual se indaga al propietario. No obstante, manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y dijo que respetará el curso de las actuaciones federales.

Añadió que puede continuar habitando el inmueble y que la FGR le notificará si existe algún cambio. Finalmente, envió un mensaje a los habitantes de Puerto Morelos para aclarar que, según su versión, no está bajo investigación y que únicamente le correspondió cooperar durante el cateo.

¿Quién es Blanca Tziu, presidenta municipal de Puerto Morelos?

Blanca Merari Tziu es originaria de la delegación de Leona Vicario, en Puerto Morelos, y estudió la carrera de Turismo en el CECyTE de su comunidad de origen.

Anteriormente fue presidenta municipal en 2021 tras representar al PVEM de la coalición Juntos Haremos Historia. En 2024 se presentó por el mismo cargo en las elecciones, nuevamente de la mano del Partido Verde en alianza con Morena y el PT.