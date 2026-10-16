Aguascalientes se convierte en sede del Primer Foro Regional Inmobiliario 2026

Al inaugurar el Primer Foro Regional Inmobiliario 2026 que se celebra en Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez reconoció la labor de este sector y aseguró que en esta entidad se trabaja para atender la demanda de vivienda, de acuerdo con las necesidades de cada familia.

“Aguascalientes ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, con una población que merece tener una buena calidad de vida, y eso comienza con tener una vivienda digna”, sostuvo la gobernadora.

Recordó que el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), impulsa un programa que proyecta la construcción de más de 14 mil viviendas sociales que están actualmente en desarrollo y edificación en diferentes municipios del estado.

Tere Jiménez precisó que el sector inmobiliario en Aguascalientes registra un crecimiento cercano al 20 por ciento en este 2026, impulsado por la llegada de nuevas inversiones que requieren espacios para su instalación y el aumento poblacional natural de la entidad.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Jenny Althair Riva Padilla, agradeció el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez para la realización de este evento que, subrayó, permitirá intercambiar experiencias a favor de la región y de México.

“Hoy nos reúne un propósito que va mucho más allá de hacer negocios, nos reúne la oportunidad de impulsar el desarrollo, de atraer inversión y de construir un mejor futuro en esta bella región, pero sobre todo que abone más a nuestro México, porque detrás de cada inversión inmobiliaria hay mucho más que prosperidad o que una propiedad, hay empleos que se generan, hay empresas que detonan y también, por supuesto, hay familias que construyen un patrimonio, y eso es lo más valioso de esta actividad”, subrayó.

Francisco Eduardo Naif Gallegos, coordinador de la Región 7 Centro de la AMPI, se congratuló de que este primer foro se realice en Aguascalientes.

“No nos equivocamos en escoger a Aguascalientes porque los hidrocálidos son gente cálida, y eso se agradece, porque creo que con gente cálida se trabaja mejor; agradecer todo el apoyo que la gobernadora nos brindó y esto me deja claro que los hidrocálidos son gente cálida, gente de bien, gente de trabajo”, indicó.

Mauricio Peña Méndez, presidente de la AMPI en Aguascalientes, dijo que en este foro participan profesionales inmobiliarios de San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

“Nos sentimos profundamente orgullosos de ser el Primer Foro Regional en nuestro estado, espacio que nace con la convicción de unir esfuerzos, generar oportunidades y fortalecer a nuestro sector. Quiero expresar el más sincero agradecimiento a nuestra gobernadora por su liderazgo y por impulsar las condiciones que permiten que Aguascalientes continúe creciendo y atrayendo inversión”, indicó.

En el evento inaugural que se realizó en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; el diputado Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Obras Públicas del H. Congreso del Estado; Nora Eva Cardona Ruiz, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes; Fernando López Velarde Pérez, presidente del Colegio de Notarios de Aguascalientes; Gabriela Caudel de Luna, directora general del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado; César Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Aguascalientes; Mario Álvarez Michaus, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado.