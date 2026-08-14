‘Finde’ cálido en Jalisco: Guadalajara espera hasta 32 grados este sábado 15 de agosto

Así estará el clima este sábado 15 de agosto en Jalisco.

El sábado 15 de agosto, la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, tendrá un clima medio nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas de hasta 32°C y mínimas de 12°C. Se espera la posibilidad de lluvias dispersas en la tarde debido a la influencia de canales de baja presión.

Cielo parcialmente nublado sobre la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Qué temperatura hará mañana sábado en Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura mínima esperada es de 12.3°C y la máxima alcanzará los 30.7°C. Para Zapopan, el pronóstico indica una mínima de 12.3°C y una máxima de 31.0°C. Los municipios de Guadalajara y Zapopan reportan temperaturas actuales de cerca de 17°C.

Tlaquepaque y Tonalá también esperan un día cálido. Tlaquepaque tendrá una mínima de 12.3°C y una máxima de 30.7°C, similar a Guadalajara. Tonalá presentará una mínima de 12.3°C y una máxima de 30.7°C. Se observa una ligera variación en las máximas, siendo Zapopan la ciudad más cálida.

¿Se esperan lluvias mañana sábado en Guadalajara?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que canales de baja presión y la onda tropical número 26 harán que haya lluvias fuertes en Jalisco. Esto significa una alta probabilidad de lluvia durante la tarde en la Zona Metropolitana, por lo que se recomienda tomar precauciones al salir.

Las condiciones de cielo medio nublado predominarán en la región. El viento soplará a unos 4 km/h en Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, mientras que en Zapopan alcanzará los 5 km/h. La combinación de nubes y viento ligero podría generar una sensación térmica agradable, pero con la amenaza de chubascos.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en Jalisco es el siguiente:

sábado 15 de agosto: Máxima de 31°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

domingo 16 de agosto: Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

lunes 17 de agosto: Máxima de 30°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana muestra temperaturas máximas estables, alrededor de los 30°C a 31°C, y mínimas que se mantendrán entre los 12°C y 13°C. El cielo seguirá con nubosidad, con un domingo más cubierto, lo que sugiere la persistencia de condiciones para posibles lluvias.

¿Cómo protegerse del calor y lluvias en Jalisco?

Ante el calor, es crucial mantenerse bien hidratado, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, y usar protector solar. Esto ayudará a prevenir golpes de calor y deshidratación.

Para salir, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros. Es prudente llevar un paraguas o impermeable, considerando la probabilidad de lluvia en la tarde. Planificar las actividades al aire libre para las primeras horas de la mañana o al atardecer también es una buena opción.

Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.