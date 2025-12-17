Vaguada activa el mal clima en México: ¿Qué estados esperan lluvias HOY 17 de diciembre?

En estos estados habrá lluvias intensas e intermitentes este miércoles 17 de diciembre.

Una vaguada en el noreste, centro y occidente del país, junto con otros fenómenos del clima, causarán lluvias fuertes en algunos estados del país para este miércoles 17 de diciembre, de acuerdo con el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua Clima.

El Servicio Meteorológico informó que para este 17 de diciembre se prevé un panorama climático contrastante en el país, con lluvias puntuales fuertes, ambiente frío en gran parte del territorio y un incremento gradual de las temperaturas de la tarde.

De acuerdo con el aviso oficial, canales de baja presión en el oriente y sureste de México, en interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y el golfo de México, favorecerán la presencia de lluvias.

Las lluvias más intensas se esperan en el norte de Tamaulipas, donde se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas. Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en entidades del norte, noreste, centro, occidente y sureste del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, así como en la península de Yucatán. En tanto, se registrarán lluvias aisladas en estados como Coahuila, Zacatecas, algunas regiones de Puebla y Veracruz.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Tamaulipas (norte).

Intervalos de chubascos: Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Coahuila, Zacatecas, Puebla (Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca) y Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Además, el SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

Frío no da tregua en temporada invernal

La Conagua Clima advirtió que continúa el ambiente frío en México, con temperaturas bajas de hasta -10 grados Celsius en algunas zonas del país para este jueves 18 de diciembre.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Sin embargo, también se esperan temperaturas calurosas. El SMN pronosticó de 35 a 40°C en Guerrero, Oaxaca y Chiapas; así como 30 a 35 grados ene Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Campeche y Yucatán.

El jueves también habrá lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, así como chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.