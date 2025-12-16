Gobierno del Edoméx cierra el paso al robo a transporte de carga; Operación Senda asegura 137 inmuebles

Del 9 al 12 de diciembre, autoridades del Estado de México ejecutaron la Operación Senda en 46 municipios de la entidad, con participación de más de 2 mil elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal. El operativo se enfocó en detectar inmuebles utilizados para resguardar vehículos robados, combustible ilícito y mercancía sustraída al autotransporte.

Las autoridades aseguraron 137 inmuebles, entre ellas 58 bodegas para resguardo de mercancía, 23 lugares de encierro, tres deshuesaderos, dos sitios de venta irregular, 23 domicilios particulares, una empresa de monitoreo, 22 “cachimbas” y cuatro restaurantes.

La intervención resultó en la detención de 68 personas vinculadas a ocho células delictivas que operan en la zona metropolitana y región norte del estado. De los detenidos, 24 contaban con orden de aprehensión y 44 fueron capturados en flagrancia. La operación se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate al robo de autotransporte.

Las autoridades identificaron a las siguientes organizaciones y sus zonas de operación:

• Los Tilicos y/o Saldívar: Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli

• Pantera: Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli

• Los Marmolejo: Polotitlán, Jilotepec, Soyaniquilpan y Otumba

• La Empresa: Huehuetoca y Cuautitlán Izcalli

• Toño Tennis: Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Zumpango y Teoloyucan

• Del Ángel Axel: Chimalhuacán, La Paz y Nezahualcóyotl

• Bam Bam: Nopaltepec y Nextlalpan

• El Kevin: Ecatepec y Tecámac

Los 68 detenidos enfrentan acusaciones por secuestro exprés, robo de mercancía con violencia, robo de vehículo con violencia, homicidio, robo en transporte público, delitos contra la salud, cohecho, ataques contra vías de comunicación, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego.

La Operación Senda también permitió recuperar 178 vehículos de transporte, 49 armas de fuego con cartuchos y cargadores, 61 mil 294 cajas con mercancía, 535 mil pesos en efectivo nacional y extranjero, 29 motores de tractocamión sin identificación o alterados, autopartes diversas, equipos de monitoreo satelital e inhibidores de señal, dosis de cristal y marihuana, además de placas de circulación con reporte de robo.